Luis Hamilton se zakucao u zid (VIDEO)

Ferarijev vozač, Luis Hamilton, imao je veliku nezgodu na poslednjem treningu u Madridu.

Photo: AP/Rebecca Blackwell, Pool

Britanac nije iskontrolisao bolid i zakucao se u barijeru. Tom prilikom Britanac je oštetio kompletan prednji deo bolida, pa je i povratak u boks bio nemoguć. Vratio se skuterom, dok je na snazi bila žuta zastava.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Kvalifikacije su na programu od 16.00 časova. Glavna trka se vozi u nedelju od 15.00 sati.