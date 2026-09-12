Ostali sportovi

Luis Hamilton se zakucao u zid (VIDEO)

Filip Milošević

12. 09. 2026. u 13:42

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Ferarijev vozač, Luis Hamilton, imao je veliku nezgodu na poslednjem treningu u Madridu.

Луис Хамилтон се закуцао у зид (ВИДЕО)

Photo: AP/Rebecca Blackwell, Pool

Britanac nije iskontrolisao bolid i zakucao se u barijeru. Tom prilikom Britanac je oštetio kompletan prednji deo bolida, pa je i povratak u boks bio nemoguć. Vratio se skuterom, dok je na snazi bila žuta zastava.

Kvalifikacije su na programu od 16.00 časova. Glavna trka se vozi u nedelju od 15.00 sati.

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