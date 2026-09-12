Na korak od prvog mesta: Novobeograđani potopili Crnogorce!
Vaterpolisti Novog Beograda na korak su od osvajanja prvog mesta na Memorijalnom turniru “Vlaho Bato Orlić”, pošto su u derbi meču četvrtog kola pobedili Primorac rezultatom 11:7.
Novobeograđani su trenutno jedini tim bez poraza na turniru i za osvajanje pehara potrebno im je da u poslednjem kolu savladaju reprezentaciju Kazahstana u meču u kome će biti izraziti favoriti.
Kotorani su bolje počeli meč, poveli su sa 3:1, ali je Novi Beograd zaigrao mnogo agresivnije i već do kraja prve četvrtine napravio je preokret.
Do kraja prvog poluvremena su izabranici Zorana Bajića stekli tri gola prednosti što im je omogućilo da u nastavku meč rutinski privedu kraju.
U pobedničkoj ekipi sa po dva pogotka istakli su Pljevančić, Urošević i Martinović, dok su u redovima Primorca po dva gola postigli Brguljan i Vučković.
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