Na korak od prvog mesta: Novobeograđani potopili Crnogorce!

Vaterpolisti Novog Beograda na korak su od osvajanja prvog mesta na Memorijalnom turniru “Vlaho Bato Orlić”, pošto su u derbi meču četvrtog kola pobedili Primorac rezultatom 11:7.

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Novobeograđani su trenutno jedini tim bez poraza na turniru i za osvajanje pehara potrebno im je da u poslednjem kolu savladaju reprezentaciju Kazahstana u meču u kome će biti izraziti favoriti.

Kotorani su bolje počeli meč, poveli su sa 3:1, ali je Novi Beograd zaigrao mnogo agresivnije i već do kraja prve četvrtine napravio je preokret.

Do kraja prvog poluvremena su izabranici Zorana Bajića stekli tri gola prednosti što im je omogućilo da u nastavku meč rutinski privedu kraju.

U pobedničkoj ekipi sa po dva pogotka istakli su Pljevančić, Urošević i Martinović, dok su u redovima Primorca po dva gola postigli Brguljan i Vučković.

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