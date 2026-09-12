Srbija u četvrtfinalu Evropskog prvenstva: Basketaši pobedili Belgiju za prvo mesto u grupi! (VIDEO)

BASKET 3X3 reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Antverpenu nakon pobede nad domaćinom Belgijom sa 21:16.

Photo: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Veoma borbena i izjednačena utakmica bila je od prvog poseda. Rival se uglavnom oslanjao na šut za dva poena, ali ga on nije dobro služio.

Naša selekcija je više spuštala loptu pod koš, takođe rano je uvela protivnika u bonus i to je znalački koristila za novi trijumf.

Meč je rešen poenima sa linije penala. Siguran je bio Strahinja Stojačić za 19:16. Potom je sve začinio dvojkom Marko Branković - 21:16.

Stojačić je bio najefikaniji na utakmici sa osam poena, a meč je definitivno obeležilo njegovo fantastično zakucavanje.

STRAHINJA STOJACIC ARE YOU KIDDING ME? 😤🇷🇸#3x3Europe pic.twitter.com/GMrFZUmHPS — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 12, 2026

"Orlovi" su grupnu fazu okončali na prvom mestu i u četvrtfinalu će igrati protiv Litvanije.

Za Srbiju na turniru igraju Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nenad Nerandžić i Đorđe Simeunović.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

