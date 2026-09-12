SLOVAČKA SE NE ODRIČE RUSKOG GASA: Obnavlja kanale komunikacije sa Moskvom

SLOVAČKA je zainteresovana za obnovu kanala komunikacije sa Rusijom, između ostalog i zbog pitanja isporuka ruskog gasa, izjavio je slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar.

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- Želimo da obnovimo kanale komunikacije i, na primer, ponovo pokrenemo međuvladinu komisiju za ekonomsku i naučno-tehničku saradnju sa Rusijom. Imamo konkretna pitanja koja moramo da rešimo - rekao je Blanar.

On je naveo da je jedno od ključnih pitanja snabdevanje gasom, pošto Slovačka ima dugoročni ugovor sa Rusijom koji važi do 2034. godine.

Bratislava strahuje da bi, zbog pravila Evropske unije o postepenom ukidanju uvoza ruskih energenata, mogla da bude primorana da raskine ugovor, što bi moglo da dovede do arbitražnog postupka sa „Gaspromom“.

Prema Blanarovim rečima, eventualni gubitak arbitražnog spora mogao bi Slovačku da košta između 10 i 16 milijardi evra, dok ne postoje garancije da bi EU nadoknadila taj trošak.

Prema planu EU, potpuna zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa trebalo bi da stupi na snagu 1. januara 2027. godine, dok bi uvoz ruskog gasa gasovodima trebalo da bude potpuno obustavljen do jeseni iste godine.

Slovačka je u aprilu podnela tužbu Sudu EU protiv zabrane uvoza ruskog gasa.

(Sputnjik)

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