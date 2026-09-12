Košarka

Agonija bivšeg saigrača Nikole Jokića: Nova teška povreda

Filip Milošević

12. 09. 2026. u 13:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bivši saigrač Nikole Jokića, Vlatko Čančar, doživeo je novu tešku povredu.

Агонија бившег саиграча Николе Јокића: Нова тешка повреда

FOTO: Savino Paolella/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaš Burgosa Vlatko Čančar doživeo je novu tešku povredu kolena. Njemu je ovog puta stradao meniskus, pa će nekadašnji reprezentativac Slovenije biti podgvrnut operaciji. Zbog rupture meniskusa mu sleduje višemesečna pauza.

Agonija Vlatka Čančara počela je 2023. godine, kada je bio član Denver Nagetsa i igrao za reprezehntaciju Slovenije. Doživeo je tada rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta i zato u prethodne tri sezone odigrao tek 21 utakmicu u svim takmičenjima.

Čančar se prošle godine vratio u Evropu i potpisao za Armani Milano, nakon šest godina provedenih u Denveru, ali je doživeo povredu kolena praktično na početku sezone, te odigrao samo dva meča za italijanskog velikana i to zanimljivo protiv oba beogradska kluba - Partizana i Crvene zvezde.

.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?