Agonija bivšeg saigrača Nikole Jokića: Nova teška povreda
Bivši saigrač Nikole Jokića, Vlatko Čančar, doživeo je novu tešku povredu.
Košarkaš Burgosa Vlatko Čančar doživeo je novu tešku povredu kolena. Njemu je ovog puta stradao meniskus, pa će nekadašnji reprezentativac Slovenije biti podgvrnut operaciji. Zbog rupture meniskusa mu sleduje višemesečna pauza.
Agonija Vlatka Čančara počela je 2023. godine, kada je bio član Denver Nagetsa i igrao za reprezehntaciju Slovenije. Doživeo je tada rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta i zato u prethodne tri sezone odigrao tek 21 utakmicu u svim takmičenjima.
Čančar se prošle godine vratio u Evropu i potpisao za Armani Milano, nakon šest godina provedenih u Denveru, ali je doživeo povredu kolena praktično na početku sezone, te odigrao samo dva meča za italijanskog velikana i to zanimljivo protiv oba beogradska kluba - Partizana i Crvene zvezde.
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