KSS potvrdio: Srpski klubovi žele u rusku VTB ligu

Opcije se razmatraju, a srpski klubovi mogli bi da učestvuju u VTB ligi i njenim takmičenjima.

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O tome je govorio potpredsednik KS Srbije FIlip Sunturlić.

-O učešću srpskih klubova u VTB ligi razgovaramo sa Sergejem Kuščenkom, predsednikom VTB lige. Tražićemo mogućnosti da naši klubovi učestvuju na pripremnim turnirima, uključujući i Superkup, a u budućnosti i u samoj VTB ligi. Voleli bismo da to budu najbolji klubovi iz Srbije, ali kada se pogleda čitav sistem košarkaških takmičenja, igrači i klubovi već imaju previše utakmica tokom sezone - rekao je Šunturlić za "RIA Novosti" i dodao:

-Partizan i Crvena zvezda, na primer, odigraju oko 80 utakmica po sezoni u svim takmičenjima. Zbog toga mislim da je njihovo učešće u ovom trenutku nemoguće. Kada se sve vrati u normalu, CSKA i Zenit će se vratiti u Evroligu, UNIKS i Parma u Evrokup, pa ćemo onda videti šta će biti.

Ranije je objavljeno da će turski Anadolu Efes i Igokea iz BiH učestvovati na šestom Superkupu VTB lige, koji će biti održan od 17. do 20. septembra u Moskvi.

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