VELIKI POSAO U DENVERU: Potpisan najveći ugovor u istoriji sporta

Veliki posao završen je u Denveru, gde je Kolorado Avalanč uspeo da zadrži jednu od najvećih zvezda NHL-a. Kejl Makar potpisao je novi osmogodišnji ugovor vredan čak 20,4 miliona dolara po sezoni, čime je postao najplaćeniji hokejaš u istoriji lige.

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Kanadski defanzivac već godinama predstavlja jednu od ključnih figura ekipe, a sa 27 godina nalazi se na vrhuncu karijere. Makar se već šest sezona uzastopno nalazi u samom vrhu kada je reč o najboljim defanzivcima NHL-a, pa ne čudi što je Kolorado odlučio da napravi ogroman finansijski potez kako bi ga zadržao.

Prethodni ugovor donosio mu je devet miliona dolara godišnje i bio je pred istekom, ali je novim dogovorom njegovu zaradu klub više nego udvostručio. Ujedno, Makar je dobio maksimalni mogući ugovor koji NHL trenutno dozvoljava.

Na ovakav razvoj situacije uticalo je i povećanje salary capa, odnosno gornje granice timskih plata u NHL-u. U prethodnom periodu već su potpisani izuzetno unosni ugovori sa mladim zvezdama poput Meklina Selebrinija i Lea Karlsona, a sada je istorijsku cifru dobio i Makar.

Kolorado iza sebe ima odličnu regularnu sezonu, koju je završio kao najbolji tim lige i osvojio „Presidents Trophy“. Ipak, u plej-ofu je zaustavljen u finalu Zapadne konferencije, gde je poražen od Vegas Golden Knightsa. Šampionski pehar na kraju je pripao Karolina Harikensima.

Upravo zbog toga Avalanši će u narednoj sezoni pokušati da naprave još jedan korak, a sa Makarom kao centralnim delom ekipe ambicije će ponovo biti najviše moguće.