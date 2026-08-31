U VEZI sa ukrajinskim pitanjem treba verovati realnoj situaciji na frontu, a ne „patkama“ u zapadnim medijima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: AI/Grok

-Radi se o tome da se danas i manje uvaženi i više uvaženi mediji i nekada poštovani mediji ne ustručavaju da izmisle svakakve ‘novinarske patke’. Odnosite se prema tome kao rutinskim kontaktima između obaveštajnih službi, rekao je Peskov, komentarišući objave u zapadnim medijima da je direktor CIA Džon Retklif tokom svoje posete Moskvi predložio održavanje trilateralnog sastanka o Ukrajini.

Prema rečima Peskova, treba polaziti od pretpostavke da osnove spoljne politike Rusije, a posebno politike Rusije u kontekstu Ukrajine, određuje predsednik Rusije Vladimir Putin.

-Setite se ko vodi naš pregovarački tim i ko u njemu učestvuje. I pođite od tih realnosti. I što je najvažnije, pođite od realnosti koje se odvijaju na frontu, naglasio je portparol.

Direktor CIA je posetio Moskvu 25. avgusta gde se sastao, između ostalog, sa direktorom Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergejem Nariškinom.

sputnikportal.rs

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