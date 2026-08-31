EVROLIGA POKRENULA POSTUPAK: Razlog je košarkaš crveno-belih!

Saga oko budućnosti Tomasa Vokapa dobila je novu dimenziju. Nakon pokušaja Dubaija da angažuje plejmejkera Olimpijakosa, Evroliga je, prema navodima grčkih medija, pokrenula disciplinski postupak protiv kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Dubai je tokom leta pokazao veliko interesovanje za Vokapa i pokušao da postigne dogovor sa Olimpijakosom. Međutim, grčki velikan nije prihvatio ponuđeno obeštećenje, već je jasno stavio do znanja da želi da zadrži američkog plejmejkera.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Olimpijakos prijavio Dubai Evroligi, uz tvrdnje da je klub pokušavao da privoli igrača koji se još nalazi pod ugovorom sa grčkim timom. Kako prenose tamošnji mediji, upravo je ta prijava rezultirala pokretanjem disciplinskog postupka.

Dodatni problem nastao je kada je Vokap zatražio izlazak iz ugovora sa Olimpijakosom, nakon što je klub odbio da prihvati ponudu Dubaija. Igrač je navodno veoma zainteresovan za selidbu u UAE, gde ga očekuju znatno bolji finansijski uslovi.

Njegovi agenti su u međuvremenu pokušavali da pronađu način za sporazumni raskid saradnje sa Olimpijakosom. Kao jedna od mogućnosti pojavila se i priča o izlasku iz ugovora na osnovu kazne od 9.000 evra, čije okolnosti za sada nisu u potpunosti razjašnjene.

Α disciplinary procedure has been open against Dubai BC as per the quotes of Dejan Kamenjasevic on the player Thomas Walkup and in parallel information on the contractual situation of Walkup are gathered per EuroLeague official sources.



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Sada će mnogo toga zavisiti od ishoda istrage Evrolige. U ovom trenutku, međutim, deluje da je najizgledniji scenario da Vokap ostane u Olimpijakosu i naredne sezone.