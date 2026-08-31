SAD JE SVE JASNO: Poznato kad odbojkašice Srbije igraju četvrtfinale Evropskog prvenstva
ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u sredu od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtifinalu Evropskog prvenstva, saopšteno je ovog ponedeljka na sajtu takmičenja.
Četvrtfinalni mečevi u ovom češkom gradu će se odigrati u sredu, dok će mečevi u Istanbulu biti na programu u četvrtak.
Pobednik meča između Srbije i Grčke igraće u polufinalu protiv najbolje reprezentacije iz dela žreba u kojem će u osmini finala igrati Belgija - Nemačka i Turska - Azerbejdžan.
Takođe, poznata su još dva para četvrtfinala. Sastaju se Italija - Švedska i Poljska - Holandija.
Polufinale će se igrati 5. septembra u Istanbulu, dok će finale i borba za bronzu biti dan kasnije u glavnom gradu Turske.
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