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SAD JE SVE JASNO: Poznato kad odbojkašice Srbije igraju četvrtfinale Evropskog prvenstva

Танјуг

31. 08. 2026. u 22:46

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ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u sredu od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtifinalu Evropskog prvenstva, saopšteno je ovog ponedeljka na sajtu takmičenja.

САД ЈЕ СВЕ ЈАСНО: Познато кад одбојкашице Србије играју четвртфинале Европског првенства

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Četvrtfinalni mečevi u ovom češkom gradu će se odigrati u sredu, dok će mečevi u Istanbulu biti na programu u četvrtak.

Pobednik meča između Srbije i Grčke igraće u polufinalu protiv najbolje reprezentacije iz dela žreba u kojem će u osmini finala igrati Belgija - Nemačka i Turska - Azerbejdžan.

Takođe, poznata su još dva para četvrtfinala. Sastaju se Italija - Švedska i Poljska - Holandija.

Polufinale će se igrati 5. septembra u Istanbulu, dok će finale i borba za bronzu biti dan kasnije u glavnom gradu Turske.

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