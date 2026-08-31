Veliki povratak na teren: Karlos Alkaraz zaigrao posle četiri i po meseca pobedio na US openu!
DOČEKALI su ljubitelji tenisa da ponovo na terenu vide Karlosa Alkaraza. Španac se vratio posle teške povrede ručnog zgloba. On ja zaigrao na US openu i na startu je pobedio Romana Safijulina sa 6:4, 6:4, 6:4.
Trenutno treći igrač sveta je odigrao prvi meč posle četiri i po meseca. On je pre ovog duela na terenu bio 14. aprila u Barseloni.
Alkaraz je propustio Rolan Garos i Vimbldon. Uspeo je da se vrati za poslednji grend slem u godini u kom brani titulu.
Što se tiče meča sa ruskim teniserom, Španac nije blistao što je bilo i očekivano, ali odigrao je dovoljno dobro da trijumfuje. Može da ga raduje i to što je izgubio samo jedan gem na svoj servis.
Takođe, može da ga raduje i to što nije izgubio set u meču koji je trajao dva sata i 22 minuta.
Sedmostruki grend slem šampion će u drugom kolu US opena igrati protiv Portugalca Haimea Farije.
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