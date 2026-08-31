Španske igračice zaludele Beograd i osvojile titulu posle preokreta (VIDEO)

Rufo i Iglesijas bolje od prvih nositeljki

Foto: Instagram/v_iglesias94

Španske padel igračice Lorena Rufo i Viktorija Iglesijas osvojile su titulu na FIP Gold turniru u Beogradu, pošto su u finalu posle velikog preokreta savladale sunarodnice Ale Salazar i Aranzazu Osoro sa 4:6, 6:3, 6:1.

Rufo i Iglesijas, druge nositeljke turnira, do trofeja su stigle nakon što su izgubile prvi set, ali su potom potpuno preokrenule meč i osvojile naredna dva seta.

Za Lorenu Rufo ovo je bila druga titula na KUPRA FIP Turu u 2026. godini, nakon trijumfa na FIP Silver turniru u Londonu, dok je Viktorija Iglesijas prethodno ove sezone slavila na FIP Gold turniru u Almatiju u Kazahstanu.

Španski tandem je tako krunisao odličnu nedelju u Beogradu, tokom koje je morao da savlada izuzetno jaku konkurenciju.

Rufo i Iglesijas su u polufinalu takođe morale da naprave preokret. Posle izgubljenog prvog seta, pobedile su Martu Talavan i Hesiku Kasteljo sa 5:7, 6:4, 6:0 i izborile plasman u finale.

Na drugoj strani žreba, Ale Salazar i Aranzazu Osoro, prve nositeljke, bile su bolje od Marte Barere i Jane Montes sa 5:7, 6:2, 6:0.

Salazar i Osoro prethodno su u četvrtfinalu bile ubedljive protiv Barbare Las Heras i Darije Kučerijavaije, slavivši sa 6:2, 6:3.

Turnir u Beogradu okupio je neke od najboljih igračica svetskog padela. U glavnom žrebu nastupile su 32 ženska para, a među najzvučnijim imenima bile su Ale Salazar, Aranzazu Osoro, Lorena Rufo, Viktorija Iglesijas, Hesika Kasteljo, Marta Talavan, Marta Barera i Jana Montes.

Posebnu pažnju privukla je Ale Salazar, jedna od legendi ženskog padela, koja je u Beogradu nastavila sa odličnim rezultatima tokom 2026. godine. Špankinja je prethodno stigla do dva finala FIP Platinum turnira, u Marseju i Tirani.

Zanimljivo je da su sve četiri najbolje rangirane kombinacije stigle do polufinala, što je dodatno potvrdilo kvalitet turnira u srpskoj prestonici.

Ženska konkurencija donela je i nastup srpskih predstavnica. Stojačić i Novčić dobile su priliku da zaigraju u glavnom žrebu kao „laki luzeri“, ali su već u prvom kolu naišle na najteži mogući zadatak. Prve nositeljke Salazar i Osoro slavile su ubedljivo sa 6:0, 6:0.

FIP Gold Beograd održan je od 24. do 30. avgusta u okviru KUPRA FIP Tura, a turnir je imao nagradni fond od 50.000 evra. Pobednice ženskog turnira osvojile su i po 150 bodova za FIP rang-listu.