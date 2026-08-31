Košarka

"Ponosni smo što imamo takvog kapitena": Alimpijević otkrio da je Jokić bio bolestan pred meč sa Italijom

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 22:55

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SELEKTOR košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je posle pobede protiv Italije da su njegovi igrači odradili dobar posao i dodao da je kapiten Srbije Nikola Jokić igrao uprkos tome što je bio bolestan prethodnih dana.

Поносни смо што имамо таквог капитена: Алимпијевић открио да је Јокић био болестан пред меч са Италијом

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Orlovi" su ovog ponedeljka u Pezaru savladali "azure" rezultatom 76:64 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. 

- Moram da budem jako srećan zbog ove pobede jer smo igrali u dobroj atmosferi, protiv dobrog trenera i dobre ekipe. Znali smo koliko je Italija opasna. Verujem da smo odradili prilično dobar posao u odbrani. Ono na šta sam posebno ponosan jeste to što je moj tim igrao kao porodica. Uživao je u teškoj i agresivnoj odbrani, a uticaj momaka sa klupe je neverovatan. Ovo je naša druga utakmica u ovom prozoru i oni imaju veliki značaj za naš tim - rekao je Alimpijević na konferenciji za novinare.

On je naveo da je najvažnije jeste da su svi igrali na svom maksimumu i dali sve od sebe.

- Ali ovaj gospodin, koji je bio pored mene (Jokić), bio je jako bolestan poslednjih dana. On je odbio da odustane i da napusti svoj tim. Došao je da igra, nije se žalio, ništa nam nije rekao. On je uradio to što je uradio. Zato smo ponosni što imamo kapitena kao što je on.

Trener Bešiktaša je istakao da je njegova ekipa uradila dobar posao u trenucima kada je šut nije služio.

- Svi momci koji su dali tu ekstra energiju, skokove, neverovatnu odbranu. Ne mogu nekog da izostavim. Možda nisu pogađali sve, ali su uradili tako mnogo toga, prljav posao, guranje, igranje dobre odbrane, skakali su, zaustavljali protivničke igrače. Tanasković, Gudurić, Dobrić, Lakić. Dali su svoj maksimum svi večeras - poručio je Alimpijević.

Nikola Jokić je naveo da voli da igra za reprezentaciju Srbije i da mu je najvažnija pobeda.

- Volim da se takmičim. Imam prijatelje ovde i bilo je stvarno neverovatno. Mislim da smo kontrolisali celu utakmicu. Imali smo malo problema u trećoj četvrtini, ali je energija Lakića, Dobrića i Tanaskovića bila dobra. Oni su nam donosili ekstra posede i dodatnu energiju koja nam je bila potrebna. Avramović i Gudurić su odigrali dobro - rekao je Jokić.

Srbija će sledeću utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo igrati 27. novembra u gostima protiv Litvanije.

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