Košarka

Monako želi u Aba ligu! Spreman je da plati pola miliona za pozivnicu!

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31. 08. 2026. u 12:19

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Pred početak nove sezone pojavila se informacija koja bi mogla značajno da promeni planove u ABA ligi. Monako je zainteresovan da se već ove godine priključi regionalnom takmičenju, iako je sa tom inicijativom izašao u veoma kasnoj fazi priprema za sezonu.

Монако жели у Аба лигу! Спреман је да плати пола милиона за позивницу!

CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Prema informacijama Sport kluba, predstavnici francuskog evroligaša kontaktirali su čelnike ABA lige i preneli im želju kluba da dobije mesto u takmičenju. Monako je, kako se navodi, spreman da izdvoji čak 500.000 evra za specijalnu pozivnicu.

Ipak, realizacija takvog scenarija bila bi prilično komplikovana. Žreb za narednu sezonu već je održan, pa bi eventualni dolazak Monaka zahtevao dodatne promene u organizaciji takmičenja. Liga bi u tom slučaju imala 21 učesnika, što bi značilo da bi format morao da se prilagođava praktično uoči početka sezone.

Zbog svega toga, mogućnost da Monako već od ove sezone zaigra u ABA ligi trenutno nije velika. Ipak, prema dostupnim informacijama, vrata još nisu potpuno zatvorena, pa ostaje da se vidi da li će regionalno takmičenje pronaći način da odgovori na ambiciju evroligaša iz Kneževine.

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