IDE NA KALJENJE: Roma daje poljskog bisera na pozajmicu
Dosadašnji fudbaler Rome Poljak Jan Zjolkovski igraće do kraja sezone na pozajmici u Monci, saopšteno je danas.
U saopštenju se navodi da će Monca na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor poljskog fudbalera.
Zjolkovski (21) je igračku karijeru počeo u Poloniji iz Varšave, a potom je igrao za Legiju. On je u Romu stigao prošle godine, a za klub iz Rima odigrao je 23 meča.
Za reprezentaciju Poljske nastupio je na tri utakmice.
Fudbaleri Monce su u prva dva kola nove sezone u Seriji A zabeležili dva poraza i to od Intera (1:4) i Udinezea (2:3).
Preporučujemo
Marcelo Brozović stiže na Marakanu?
31. 08. 2026. u 11:27
Srpkinja umalo nije postala najskuplja u istoriji, klub rekao "ne" bezobraznoj ponudi
31. 08. 2026. u 11:14
GOTOVO JE! Petar Ratkov otišao u Valensiju
31. 08. 2026. u 11:04
Srbin dobio otkaz zbog Ratka Mladića
31. 08. 2026. u 11:03
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena
JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.
30. 08. 2026. u 13:05
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)