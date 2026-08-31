Fudbal

IDE NA KALJENJE: Roma daje poljskog bisera na pozajmicu

Танјуг

31. 08. 2026. u 12:38

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Dosadašnji fudbaler Rome Poljak Jan Zjolkovski igraće do kraja sezone na pozajmici u Monci, saopšteno je danas.

ИДЕ НА КАЉЕЊЕ: Рома даје пољског бисера на позајмицу

Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

U saopštenju se navodi da će Monca na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor poljskog fudbalera.

Zjolkovski (21) je igračku karijeru počeo u Poloniji iz Varšave, a potom je igrao za Legiju. On je u Romu stigao prošle godine, a za klub iz Rima odigrao je 23 meča.

Za reprezentaciju Poljske nastupio je na tri utakmice.

Fudbaleri Monce su u prva dva kola nove sezone u Seriji A zabeležili dva poraza i to od Intera (1:4) i Udinezea (2:3).

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