Kakav dan za Srbina: Dušan Vlahović zablistao, postigao tri gola u pobedi Bešiktaša (VIDEO)
FUDBALERI Bešiktaša pobedili su na svom terenu Čorum rezultatom 6:2 u meču trećeg kola turskog prvenstva, a na ovom duelu blistao je srpski reprezentativac Dušan Vlahović.
On je postigao tri gola u ovom ubedljivom trijumfu. Da stvar bude još neverovatnija het-trik je upisao za 23 minuta.
Prvi pogodak je dao iz penala u 43. minutu. Bio je to njegov prvi gol za crno-bele iz Istanbula.
Drugi put je mrežu rivala zatresao u 59. minutu. Sjajno je uhvatio volej i golman gostiju Markos Felipe nije mogao ništa da uradi u toj situaciji.
Nije dugo čekao na treći gol. Igrao se 66. minut kad je dobro ispratio akciju, natrčao je na odbijenu loptu i tako upisao prvi ovosezonski het-trik.
Strelci za Bešiktaš bili su još i Vlaclav Černi u devetom minutu, Ilhan Fakili u 74. i Majkl Muriljo u 83. minutu.
Golove za Čorum, novajliju u Superligi Turske, postigli su Mohamed Diomande u 52. i Ermin Mahmić u 77. minutu.
Bešiktaš se nalazi na trećem mestu na tabeli sa šest bodova, dok je Čorum na 16. poziciji sa jednim bodom.
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