Kakav dan za Srbina: Dušan Vlahović zablistao, postigao tri gola u pobedi Bešiktaša (VIDEO)

FUDBALERI Bešiktaša pobedili su na svom terenu Čorum rezultatom 6:2 u meču trećeg kola turskog prvenstva, a na ovom duelu blistao je srpski reprezentativac Dušan Vlahović.

FOTO: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

On je postigao tri gola u ovom ubedljivom trijumfu. Da stvar bude još neverovatnija het-trik je upisao za 23 minuta.

Prvi pogodak je dao iz penala u 43. minutu. Bio je to njegov prvi gol za crno-bele iz Istanbula.

⚫⚪ | The moment Dušan Vlahović scores his first goal for Beşiktaş! 🔥 pic.twitter.com/ec0FY0wG85 — The Moment Football (@themomentfooty) August 31, 2026

Drugi put je mrežu rivala zatresao u 59. minutu. Sjajno je uhvatio volej i golman gostiju Markos Felipe nije mogao ništa da uradi u toj situaciji.

Nije dugo čekao na treći gol. Igrao se 66. minut kad je dobro ispratio akciju, natrčao je na odbijenu loptu i tako upisao prvi ovosezonski het-trik.

Strelci za Bešiktaš bili su još i Vlaclav Černi u devetom minutu, Ilhan Fakili u 74. i Majkl Muriljo u 83. minutu.

Golove za Čorum, novajliju u Superligi Turske, postigli su Mohamed Diomande u 52. i Ermin Mahmić u 77. minutu.

Bešiktaš se nalazi na trećem mestu na tabeli sa šest bodova, dok je Čorum na 16. poziciji sa jednim bodom.

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