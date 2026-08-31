Fudbal

Kakav dan za Srbina: Dušan Vlahović zablistao, postigao tri gola u pobedi Bešiktaša (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 22:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALERI Bešiktaša pobedili su na svom terenu Čorum rezultatom 6:2 u meču trećeg kola turskog prvenstva, a na ovom duelu blistao je srpski reprezentativac Dušan Vlahović.

Какав дан за Србина: Душан Влаховић заблистао, постигао три гола у победи Бешикташа (ВИДЕО)

FOTO: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

On je postigao tri gola u ovom ubedljivom trijumfu. Da stvar bude još neverovatnija het-trik je upisao za 23 minuta.

Prvi pogodak je dao iz penala u 43. minutu. Bio je to njegov prvi gol za crno-bele iz Istanbula.

Drugi put je mrežu rivala zatresao u 59. minutu. Sjajno je uhvatio volej i golman gostiju Markos Felipe nije mogao ništa da uradi u toj situaciji. 

Nije dugo čekao na treći gol. Igrao se 66. minut kad je dobro ispratio akciju, natrčao je na odbijenu loptu i tako upisao prvi ovosezonski het-trik.

Strelci za Bešiktaš bili su još i Vlaclav Černi u devetom minutu, Ilhan Fakili u 74. i Majkl Muriljo u 83. minutu.

Golove za Čorum, novajliju u Superligi Turske, postigli su Mohamed Diomande u 52. i Ermin Mahmić u 77. minutu.

Bešiktaš se nalazi na trećem mestu na tabeli sa šest bodova, dok je Čorum na 16. poziciji sa jednim bodom.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal