ISTORIJA JE ISPISANA: Legendarna Lindzi Von osvojila Svetski kup u petoj deceniji života (VIDEO)
ISTORIJA skijanja je ispisana, a za to je zaslužna legendarna Lindzi Von.
Čuvena Amerikanka postala je najstarija osvajačica Svetskog kupa sa 41 godinom. Ona je pobedila na stazi u Sent Moricu i posle sedam godina je trijumfala na ovom takmičenju.
Jedna od najboljih kad je spust u pitanju išla je na operaciju kolena, čašica joj je zamenjena titanijumom, ali nije odustala - naprotiv, vratila se i pokazala koliko je velika.
Ovo što je Von uradila nije niko uspeo pre nje, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji, pa ovaj uspeh još više dobija na značaju.
Lindzi je je do pobede u došla vremenom 1:29.63, drugoplasirana Magdalena Eger kasnila je 0.98 stotih delova sekunde, treća je bila nejgoav sunarodnica Mirjam Puhner.
Slavna Amerikanka je na kraju i zaplakala. Uradila je to dok je stajala na pobedničkom postolju, jer su očigledno emocije bile ogromne.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
