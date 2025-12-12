Ostali sportovi

ISTORIJA JE ISPISANA: Legendarna Lindzi Von osvojila Svetski kup u petoj deceniji života (VIDEO)

Časlav Vuković

12. 12. 2025. u 17:50

ISTORIJA skijanja je ispisana, a za to je zaslužna legendarna Lindzi Von.

ИСТОРИЈА ЈЕ ИСПИСАНА: Легендарна Линдзи Вон освојила Светски куп у петој деценији живота (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Čuvena Amerikanka postala je najstarija osvajačica Svetskog kupa sa 41 godinom. Ona je pobedila na stazi u Sent Moricu i posle sedam godina je trijumfala na ovom takmičenju.

Jedna od najboljih kad je spust u pitanju išla je na operaciju kolena, čašica joj je zamenjena titanijumom, ali nije odustala - naprotiv, vratila se i pokazala koliko je velika.

Ovo što je Von uradila nije niko uspeo pre nje, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji, pa ovaj uspeh još više dobija na značaju.

Lindzi je je do pobede u došla vremenom 1:29.63, drugoplasirana Magdalena Eger kasnila je 0.98 stotih delova sekunde, treća je bila nejgoav sunarodnica Mirjam Puhner.

Slavna Amerikanka je na kraju i zaplakala. Uradila je to dok je stajala na pobedničkom postolju, jer su očigledno emocije bile ogromne.

