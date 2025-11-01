Ostali sportovi

RADNIČKI ILI PARTIZAN: Ruma domaćin finala Superkupa Srbije za odbojkaše

ODBOJKAŠI Radničkog i Partizana odlučivaće sutra (18.00) u Rumi o pobedniku Superkupa Srbije. Kragujevčani su u prošloj sezoni osvojili titulu prvaka i Kup, dok su crno-beli izgubili u finalu Kupa od Šumadinaca sa 3:0.

Igrači Radničkog nikad nisu trijumfovali u Superkupu, za trofej su se samo borili 2013. i izgubili od Crvene zvezde sa 3:2. Zbog toga puleni Alekse Brđovića gore od želje da osvoje jedini trofej koji im nedostaju. Partizan je trijumfovao 2022. u Kruševcu posle pobede nad Vojvodinom 3:2.

Trofej su osvajali: Crvena zvezda 6 puta, Vojvodina 5, Novi Pazar 2 i Partizan jednom.

