RADNIČKI ILI PARTIZAN: Ruma domaćin finala Superkupa Srbije za odbojkaše
ODBOJKAŠI Radničkog i Partizana odlučivaće sutra (18.00) u Rumi o pobedniku Superkupa Srbije. Kragujevčani su u prošloj sezoni osvojili titulu prvaka i Kup, dok su crno-beli izgubili u finalu Kupa od Šumadinaca sa 3:0.
Igrači Radničkog nikad nisu trijumfovali u Superkupu, za trofej su se samo borili 2013. i izgubili od Crvene zvezde sa 3:2. Zbog toga puleni Alekse Brđovića gore od želje da osvoje jedini trofej koji im nedostaju. Partizan je trijumfovao 2022. u Kruševcu posle pobede nad Vojvodinom 3:2.
Trofej su osvajali: Crvena zvezda 6 puta, Vojvodina 5, Novi Pazar 2 i Partizan jednom.
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
NAKON još jedne bure u najtrofejnijem italijanskom klubu, Juventus je konačno prekinuo crnu seriju i upisao prvu pobedu posle dva meseca, pa će večeras na stadionu “Đovani Cini” pokušati da veže dva trijumfa, protiv iznenađujuće solidnog Kremonezea (20.45).
01. 11. 2025. u 07:20
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)