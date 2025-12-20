VUČEVIĆ BLISTAO U OHAJU: Čikago na krilima Crnogorca savladao Klivlend (VIDEO)

ČIKAGO bulsi ostvarili su treću pobedu u poslednje četiri utakmice. Ovoga puta je savladan Klivlend u gostima sa 136:125 (32:32, 34:23, 35:44, 35:26).

FOTO: Tanjug/AP/David Dermer

Najzaslužniji za trijumf "bikova" bio je crnogorski košarkaš Nikola Vučević koji je upisao dabl-dabl sa 24 poena i 15 skokova. Kavalirsi za njega nisu imali rešenje i tu bi mogli da traže razloge poraza.

Takođe, loša poslednja četvrtina domaćeg tima uticala je na krajnji ishod. Čikago je taj period meča dobio sa 35:26, iako je treći kvartal pripao timu iz Ohaja (35:44).

Klivlend je na ovaj način produbio rezultatsku krizu pošto je doživeo treći poraz, a ukupno četvrti u poslednjih pet utakmica.

Kod pobednika se pored Vučevića istakao sjajni Litvanac Matas Buzeli sa 24 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Darijus Galand sa 35, dok je Tajris Proktor brojao do 16.

Posle ove utakmice Kavalirsi imaju učinak 15-14, dok je Čikago na 12-15.

NBA - rezultati

Boston - Majami 129:116

Njujork - Filadelfija 107:116

Atlanta - San Antonio 98:126

Klivlend - Čikago 125:136

Minesota - Oklahoma 112:107

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“