SAŠA OBRADOVIĆ POSLE POBEDE: Moramo bolje da napadamo u završnicama
CRVENA zvezda zabeležila je važnu pobedu u Evroligi. Crveno-beli su savladali Virtus (90:89), a zadoljovan posle trijumfa bio je trener kluba sa Malog Kalemegdana Saša Obradović.
Srpski stručnjak je istakao da je dobra igra u odbrani, pre svega u drugom poluvremenu bila ključ za trijumf.
- Čestitam igračima, odradili su sjajan posao u odbrani, pre svega u drugom poluvremenu. Počeli smo traljavo, dozvolili smo Edvardsu da uđe u ritam, ali smo uspeli da pronađemo način da pobedimo - rekao je Obradović.
Još jednom je ponovio da je odbrana razlog za pobedu.
- Generalno smo digli nivo odbrane u drugom poluvremenu. Tako smo hteli od početka da igramo, sve je to bilo nedovoljno čvrsto. Virtus to zna da koristi i dobro se snalazio. Dali smo im zalet u prvom poluvremenu. Dobro je da smo se uzdigli i da smo bili čvršći. Davidovac je nametnuo ritam u dobrani, Kodi je odigrao fenomenalno u oba smera.
Ipak, svestan je da određene stvari moraju da se poprave.
- Kada sam došao neke stvari su se dobro koristile u napadu, sada moramo da se reorganizujemo i da vidimo malo bolje da napadamo u završnicama, da manje držimo loptu u rukama i da stvorimo još bolju hemiju. NBA igračima i dalje treba vremena da razumeju kako se igra u Evropi, kako se prave fulovi, ali i oni će se sigurno uklopiti - zaključio je Obradović.
Podsetimo, Crvena zvezda je posle ovog meča na učinku 10-7, a u narednom kolu gostuje Partizu.
