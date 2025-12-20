BROJ ŽRTAVA PORASTAO NA 161: Požar u Hongkongu zahvatio sedam solitera (FOTO/VIDEO)

BROJ žrtava u požaru koji je krajem prošlog meseca zahvatio sedam solitera u Hongkongu porastao je na 161, saopštila je danas lokalna policija, dodajući da je moguće da će se broj žrtava i dalje povećavati.

Foto: Printscreen/Iks/ Savan Parmar

- Daljim forenzičkim testovima pronađena je DNK još jedne osobe.To znači da je broj žrtava porastao na 161 - rekao je komesar policije u Hongkongu.

On je naveo da se i dalje sprovode DNK testovi i da ne isključuje mogućnost da se pronađu i drugi preminuli i da broj žrtava bude i veći, prenosi list "Saut Čajna Morning Post".

Najgori požar u Hongkongu u poslednjih 17 godina zahvatio je visoke zgrade stambenog kompleksa Vang Fuk Kort 26. novembra.

Požar je počeo i proširio se od bambusovih skela podignutih oko zgrada kao deo plana renoviranja Vang Fuk Korta, navodi kineski list.

(Tanjug)

