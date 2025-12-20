Svet

BROJ ŽRTAVA PORASTAO NA 161: Požar u Hongkongu zahvatio sedam solitera (FOTO/VIDEO)

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 09:28

BROJ žrtava u požaru koji je krajem prošlog meseca zahvatio sedam solitera u Hongkongu porastao je na 161, saopštila je danas lokalna policija, dodajući da je moguće da će se broj žrtava i dalje povećavati.

БРОЈ ЖРТАВА ПОРАСТАО НА 161: Пожар у Хонгконгу захватио седам солитера (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/ Savan Parmar

- Daljim forenzičkim testovima pronađena je DNK još jedne osobe.To znači da je broj žrtava porastao na 161 - rekao je komesar policije u Hongkongu.

On je naveo da se i dalje sprovode DNK testovi i da ne isključuje mogućnost da se pronađu i drugi preminuli i da broj žrtava bude i veći, prenosi list "Saut Čajna Morning Post".

Najgori požar u Hongkongu u poslednjih 17 godina zahvatio je visoke zgrade stambenog kompleksa Vang Fuk Kort 26. novembra.

Požar je počeo i proširio se od bambusovih skela podignutih oko zgrada kao deo plana renoviranja Vang Fuk Korta, navodi kineski list.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

POŽAR ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE: Gori šator

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu

Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu