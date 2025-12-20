RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta

RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.

Ove zabrinjavajuće informacije izneo je general-potpukovnik Kiril Budanov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.

„Rusija misli da je Zapad slab i neodlučan“

Budanov je tvrdio da Moskva nema mnogo opcija za proširenje svog uticaja.

- Na severu - samo Severni ledeni okean i dalje u krugu – Amerika. Nije opcija, jer će boleti. Na istoku – Tihi okean i opet Amerika. Odgovor je isti. Na jugu – Kina, biće potpuno katastrofalno – kopnena granica, isti uslovi kao što imamo u ratu sa Ruskom Federacijom, samo za njih. Ostaje samo Zapad, koji je u njihovom shvatanju, oprostite na frazama, "pohlepan", "bolestan", "slab" i "neodlučan" - rekao je Budanov.

Šef ukrajinske obaveštajne službe rekao je da je, prema prvobitnom planu, Rusija trebalo da bude spremna za akciju 2030. godine.

Međutim, ti planovi su sada revidirani, a rokovi su skraćeni na 2027. godinu.

Prema rečima Budanova, Rusija sebe vidi kao imperiju koja „uvek mora negde da se seli da bi proširila svoj uticaj i teritoriju“.

„Poljska se razmatra samo za udare“

Što se tiče Poljske, Budanov je pojasnio da ona trenutno nije u planovima za okupaciju, već za vojne udare.

- Poljska se sada, prema planovima koji su nam poznati, razmatra isključivo za udare, za vojnu kampanju bez okupacije - rekao je on.

Ova upozorenja dolaze u vreme povećane diplomatske aktivnosti.

Pre nekoliko dana u Helsinkiju je održan prvi samit zemalja istočnog krila EU, posvećen bezbednosti i zaštiti spoljnih granica Unije i NATO-a, kome su prisustvovali predstavnici Poljske, Finske, Švedske, Litvanije, Letonije, Estonije, Rumunije i Bugarske.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute takođe je izrazio ozbiljnu zabrinutost.

Govoreći u Berlinu, rekao je da je savez „sledeća meta Rusije i da smo već u zoni rizika“.

Rute je rekao da blok mora odmah da deluje kako bi sprečio još jedan rat u Evropi, ističući da je pretnja od Rusije direktna i da raste.

