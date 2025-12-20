RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
Ove zabrinjavajuće informacije izneo je general-potpukovnik Kiril Budanov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.
„Rusija misli da je Zapad slab i neodlučan“
Budanov je tvrdio da Moskva nema mnogo opcija za proširenje svog uticaja.
- Na severu - samo Severni ledeni okean i dalje u krugu – Amerika. Nije opcija, jer će boleti. Na istoku – Tihi okean i opet Amerika. Odgovor je isti. Na jugu – Kina, biće potpuno katastrofalno – kopnena granica, isti uslovi kao što imamo u ratu sa Ruskom Federacijom, samo za njih. Ostaje samo Zapad, koji je u njihovom shvatanju, oprostite na frazama, "pohlepan", "bolestan", "slab" i "neodlučan" - rekao je Budanov.
Šef ukrajinske obaveštajne službe rekao je da je, prema prvobitnom planu, Rusija trebalo da bude spremna za akciju 2030. godine.
Međutim, ti planovi su sada revidirani, a rokovi su skraćeni na 2027. godinu.
Prema rečima Budanova, Rusija sebe vidi kao imperiju koja „uvek mora negde da se seli da bi proširila svoj uticaj i teritoriju“.
„Poljska se razmatra samo za udare“
Što se tiče Poljske, Budanov je pojasnio da ona trenutno nije u planovima za okupaciju, već za vojne udare.
- Poljska se sada, prema planovima koji su nam poznati, razmatra isključivo za udare, za vojnu kampanju bez okupacije - rekao je on.
Ova upozorenja dolaze u vreme povećane diplomatske aktivnosti.
Pre nekoliko dana u Helsinkiju je održan prvi samit zemalja istočnog krila EU, posvećen bezbednosti i zaštiti spoljnih granica Unije i NATO-a, kome su prisustvovali predstavnici Poljske, Finske, Švedske, Litvanije, Letonije, Estonije, Rumunije i Bugarske.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute takođe je izrazio ozbiljnu zabrinutost.
Govoreći u Berlinu, rekao je da je savez „sledeća meta Rusije i da smo već u zoni rizika“.
Rute je rekao da blok mora odmah da deluje kako bi sprečio još jedan rat u Evropi, ističući da je pretnja od Rusije direktna i da raste.
(Indeks)
