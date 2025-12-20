Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI: Naši predlozi - "Tip" tiket za subotu

В.М.

20. 12. 2025. u 09:42 >> 09:50

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv trebl.

Jučerašnji dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

16.00 Sent Miren - Livingston 1 (1,90)

16.00 Barnet - Salford 1 (1,87)
17.15 Avelino - Palermo 2 (1,80)

Ukupna kvota: 6,39

