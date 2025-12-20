JUČE SMO PROŠLI: Naši predlozi - "Tip" tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv trebl.
Jučerašnji dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
16.00 Sent Miren - Livingston 1 (1,90)
17.15 Avelino - Palermo 2 (1,80)
Ukupna kvota: 6,39
