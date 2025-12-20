Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Bešiktaš "žulja" peto mesto

Žarko Urošević

20. 12. 2025. u 09:40

* Trabzon bi bio lider, da nije bilo povreda

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ТУРСКА 1: Бешикташ жуља пето место

Foto: Profimedia

SUBOTA, 

Konja – Kajzeri X2

Ejup – Fenerbahče 2

BEŠIKTAŠ – RIZE 1&3+

NEDELjA, 

Alanja – Karagumruk X

Galatasaraj – Kasimpaša 1

Goztepe – Samsun GG

Bašakšehir – Gazinatep 1X

PONEDELjAK, 

G`BIRLIGI – TRABZON 2

Bešiktaš petim mestom u prvenstvu ne može da bude zadovoljan. Već duelom sa Rizeom, morao bi da prione na posao kako bi se što pre domogao mesta koja vode do međunarodne scene.

Trabzon predvođen perspektivnim trenerom Fatih Tekeom, često i za najteže situacije ima rešenje. Verovatno bi bio u samom vrhu da nije imao peh sa povredama kapitena Edina Višće, napadača Nvakamea, kao i defanzivca Beni Rajana.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću