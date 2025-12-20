TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Bešiktaš "žulja" peto mesto

* Trabzon bi bio lider, da nije bilo povreda

SUBOTA,

Konja – Kajzeri X2

Ejup – Fenerbahče 2

BEŠIKTAŠ – RIZE 1&3+

NEDELjA,

Alanja – Karagumruk X

Galatasaraj – Kasimpaša 1

Goztepe – Samsun GG

Bašakšehir – Gazinatep 1X

PONEDELjAK,

G`BIRLIGI – TRABZON 2

Bešiktaš petim mestom u prvenstvu ne može da bude zadovoljan. Već duelom sa Rizeom, morao bi da prione na posao kako bi se što pre domogao mesta koja vode do međunarodne scene.

Trabzon predvođen perspektivnim trenerom Fatih Tekeom, često i za najteže situacije ima rešenje. Verovatno bi bio u samom vrhu da nije imao peh sa povredama kapitena Edina Višće, napadača Nvakamea, kao i defanzivca Beni Rajana.