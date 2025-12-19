ZVEZDA SLAVILA U NEIZVESNOJ ZAVRŠNICI: Crveno-beli u poslednjim momentima meča srušili Virtus u 17. kolu Evrolige!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus u neizvesnoj završnici sa 90:89 u 17. kolu Evrolige.

FOTO: Ataimages

Ceo meč je bio egal, kako prvo poluvreme tako i drugo.

Ušlo se u nervozu i neizvesnu završnicu, u kojoj se na kraju bolje snašla Zvezda. Batler je pogodio na 20 sekundi do kraja dvojku i tako su crveno-beli poveli sa 90:89. Duško Ivanović je tražio tajm-aut, nacrtao akciju, Edvards je imao šut za pobedu međutim nije uspeo da pogodi trojku, te tako Zvezda stiže do trijumfa.

Ekipa Saše Obradovića upisala je 10. pobedu u sezoni, posle tri poraza u nizu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Mekintajer sa 21 poenom i Nvora sa 20.

Kod Virtusa najbolji pojedinac na meču bio je Karsen Edvards sa 29 poena, dok je bivši košarkaš Zvezde Luka Vildoza dodao 16 uz čak devet asistencija.

Crvena zvezda - Virtus kraj meča, 90:89

40' Edvards je promašio šut za pobedu, Zvezda je slavila sa 90:89!

38' Džordan Nvora pogađa za pet poena prednosti za Zvezdu na dva minuta do kraja! 86:81.

37' Fauliran je Kodi Miler Mekintajer, a sa linije penala je bio polovičan. Zvezda vodi sa 79:78.

35' Pogađa flouter Džordan Nvora i donosi crveno-belima novo vođstvo! 76:75.

34' Nakon malo više od tri minuta Zvezda dolazi do poena u poslednjoj četvrtini. Moneke pogađa dva bacanja, ponovo je nerešeno 72:72.

32' Nakon skoro minut i po bez koša, Niang postiže lake poene na asistenciju Luke Vildoze, 70:72.

Kraj treće četvrtine!

30' Semi Odželej je bio polovičan sa linije penala i doneo izjednačenje crveno-belima pred poslednjih 10 minuta, 70:70

28' Kakav skok u napadu i poeni za Odželeja, sjajno! Zvezda je spustila na samo pola koša zaostatka, 66:67.

26' Treći faul Nikole Kalinića što može da bude mali problem za Zvezdu. Gosti vode sa pet poena, 62:67.

25' Nakon Vildoze i Olston pogađa trojku, primoran je Obradović na tajm-aut, 57:59.

24' Odgovara Luka Vildoza trojkom na trojku Kodija Milera Mekintajera, 57:56.

22' Dobro ulazi i najbolji igrač gostiju u drugo poluvreme. Prvo je pogodio dvojku a zatim i trojku, te stiže do svojih već 20 poena, 51:51.

21' Drugo poluvreme trojkom otvara Odželej, 48:46.

Kraj druge četvrtine!

20' Poslednji koš u prvom poluvremenu postigli su gosti. Virtus vodi sa 45:46. Drugu četvrtinu su dobili rezultatom 22:31.

18' Nakon ukradene lopte Pajola se zaleteo na koš ali je fauliran. Sa linije penala je bio polovičan i sada je 40:38.

16' Kodi Miler Mekintajer iz prodora stiže do novih poena, 36:33.

15' Diuf napada Izundua koji se nije najbolje baš pozicionirao u odbrani, te prima Zvezda lake poene, sada je nerešeno, 30:30.

14' Alston pogađa novu trojku za goste, 30:26.

12' Pogađa Luka Vildoza trojku i spušta prednost crveno-belih na pet poena razlike, što je bilo dovoljno upozorenje za Sašu Obradovića koji traže tajm-aut, 25:20.

11' Nakon minuta bez koša u drugoj deonici, Kalinić je "namestio" lake poene Izunduu, 25:15.

Kraj prve četvrtine!

10' Pogađa Džered Batler nakon prodora uz zvuk sirene u prvoj deonici. Posle odigranih 10 minuta rezultat je 23:15 za Zvezdu.

8' Upisuje se u listru strelaca i Džered Batler. Njega je faulirao Pajola a Amerikanac bio siguran sa linije slobodnih bacanja, 16:13.

6' Nakon televizijskog tajm-auta nakon solo prodora lagano poentira Kodi Miler Mekintajer, 10:9.

5' Upisuje se u listru strelaca i najbolji igrač gostiju Karsen Edvards dalekometnom trojkom, 6:7.

3' Snažno zakucavanje Džordana Nvore u kontra napadu, 4:2.

1' Meč u Beogradu je počeo! Prvi poeni na meču delo su Džordana Nvora, 2:0.

UOČI MEČA

Crvena zvezda dočekuje Virtus nakon poraza od Hapoela u neizvesnoj završnici u Jerusalimu.

Crveno-beli su tako morali više da putuju i sigurno su umorniji, od Virtusa koji je u sredu uveče slavio protiv Partizana u Beogradu, te se nije vraćao za Italiju već će u prestonici Srbije dočekati i meč sa Zvezdom.

Tim iz Bolonje u poslednja tri evroligaška susreta ima dve pobede i poraz, te u boljoj atmosferi ulaze u ovaj meč od izabranika Saše Obradovića.

Na prethodna tri evroligaška susreta u Beogradu Zvezda je sva tri puta slavila protiv Virtusa, s tim da je u posldnjem odmeravanju snage u martu ove godine nanela jedan od najtežih poraza italijanskog tima pošto je slavila sa čak 88:52.

