OVO ĆE ODUŠEVITI "DELIJE": Duško Ivanović ne zaboravlja Crvenu zvezdu

VIRTUS je bio blizu duple pobede u Beogradu. Nakon što je savladao Partizan (86:68), tim iz Bolonje poražen je od Crvene zvezde u neizvesnoj završnici (89:90). Utiske posle meča izneo je trener ove ekipe Duško Ivanović.

FOTO: ATA images

Težak šut za pobedu uzeo je Karsen Edvards, ali nije pogodio. Iskusni strateg smatra da to nije bio loš pokušaj omalenog Amerikanca.

- To je njegov posao, da uzima poslednje, teške šuteve. Možda je trebalo da podeli loptu, ali nekada ćemo da izgbumo, nekada dobijemo utakmice sa ovim šutem. Sve je to škola u ovom ludom ritmu, ostalo nam je još puno utakmica, tako da svi detalji koje se dešavaju moramo da ih ispravimo putem videa i priče - rekao je Ivanović.

Crnogorski stručnjak je u sezoni 2022/2023 sedeo na klupi Zvezde i prilikom izlaska na parket dočekan je aplauzima.

- Jednom Zvezda, uvek Zvezda.

Virtus se za Bolonju vraća iz Beograda se pobedom i porazom.

- Sada sam nezadovoljan veoma, ali možda ću za dva-tri dana biti zadovoljan - zaključio je Ivanović.

