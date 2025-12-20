OVO ĆE ODUŠEVITI "DELIJE": Duško Ivanović ne zaboravlja Crvenu zvezdu
VIRTUS je bio blizu duple pobede u Beogradu. Nakon što je savladao Partizan (86:68), tim iz Bolonje poražen je od Crvene zvezde u neizvesnoj završnici (89:90). Utiske posle meča izneo je trener ove ekipe Duško Ivanović.
Težak šut za pobedu uzeo je Karsen Edvards, ali nije pogodio. Iskusni strateg smatra da to nije bio loš pokušaj omalenog Amerikanca.
- To je njegov posao, da uzima poslednje, teške šuteve. Možda je trebalo da podeli loptu, ali nekada ćemo da izgbumo, nekada dobijemo utakmice sa ovim šutem. Sve je to škola u ovom ludom ritmu, ostalo nam je još puno utakmica, tako da svi detalji koje se dešavaju moramo da ih ispravimo putem videa i priče - rekao je Ivanović.
Crnogorski stručnjak je u sezoni 2022/2023 sedeo na klupi Zvezde i prilikom izlaska na parket dočekan je aplauzima.
- Jednom Zvezda, uvek Zvezda.
Virtus se za Bolonju vraća iz Beograda se pobedom i porazom.
- Sada sam nezadovoljan veoma, ali možda ću za dva-tri dana biti zadovoljan - zaključio je Ivanović.
