ZVEZDA GOST NOVOG BEOGRADA: Nova Regionalna liga za vaterpoliste startuje sutra na bazenu SRC "11.april"
POSLE 20 godina vaterpolo klubovi Srbije i Crne Gore igraće u zajedničkoj ligi. Nova regionalna liga bez hrvatskih i slovenačkih klubova startuje sutra utakmicom Novi Beograd – Crvena zvezda. Čelnici oba Saveza su naglasila da je Liga otvorena za hrvatske i slovenačke klubove. Sedište je u Podgorici, a prvi put je obezbeđen nagradni fond: prvak dobija 50.000, drugi 30.000, a treći 20.000 evra.
PRVO kolo Premijer RL, petak: Novi Beograd – Crvena zvezda (19.00). Subota: Šabac – Primorac (19.00), Radnički – Budućnost (20.00). Ponedeljak: Jadran HN – Partizan (19.00).
Prvo kolo Prve A lige, subota: Nais – Valis (20.00), Vukovi – Vojvodina (19.45), Budva – Kataro (18.30). Nedelja: Beograd – Stari grad (20.45). Slobodan je Zemun.
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
