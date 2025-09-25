Ostali sportovi

ZVEZDA GOST NOVOG BEOGRADA: Nova Regionalna liga za vaterpoliste startuje sutra na bazenu SRC "11.april"

Slobodan Krstović

25. 09. 2025. u 09:59

POSLE 20 godina vaterpolo klubovi Srbije i Crne Gore igraće u zajedničkoj ligi. Nova regionalna liga bez hrvatskih i slovenačkih klubova startuje sutra utakmicom Novi Beograd – Crvena zvezda. Čelnici oba Saveza su naglasila da je Liga otvorena za hrvatske i slovenačke klubove. Sedište je u Podgorici, a prvi put je obezbeđen nagradni fond: prvak dobija 50.000, drugi 30.000, a treći 20.000 evra.

MILOŠ VUKADINOVIĆ

PRVO kolo Premijer RL, petak: Novi Beograd – Crvena zvezda (19.00). Subota: Šabac – Primorac (19.00), Radnički – Budućnost (20.00). Ponedeljak: Jadran HN – Partizan (19.00).

Prvo kolo Prve A lige, subota:  Nais – Valis (20.00), Vukovi – Vojvodina (19.45), Budva – Kataro (18.30). Nedelja: Beograd – Stari grad (20.45). Slobodan je Zemun.

