Košarka

Nikola Jokić već dobio nagradu! NBA sezona nije ni počela, a Srbin...(VIDEO)

Filip Milošević

17. 10. 2026. u 21:26

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Novo priznanje za Nikolu Jokića.

Никола Јокић већ добио награду! НБА сезона није ни почела, а Србин...(ВИДЕО)

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

U pitanju je nagrada za najbolju asistenciju sezone, koju su izglasali navijači Nagetsa.

“Za koju asistenciju?”, pitao je Somborac kada je čuo šta je dobio. 

U pitanju je fantastičan pas iza leđa sada već bivšem saigraču Pejtonu Votsonu tokom utakmice sa Minesota Timbervulvsima.

Evo kako je izgledala ta asistencija:

Nikola se zahvalio i nastavio sa pripremama za novu sezonu u kojoj će Nagetsi napasti šampionski prsten.

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