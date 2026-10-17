Nikola Jokić već dobio nagradu! NBA sezona nije ni počela, a Srbin...(VIDEO)
Novo priznanje za Nikolu Jokića.
U pitanju je nagrada za najbolju asistenciju sezone, koju su izglasali navijači Nagetsa.
“Za koju asistenciju?”, pitao je Somborac kada je čuo šta je dobio.
U pitanju je fantastičan pas iza leđa sada već bivšem saigraču Pejtonu Votsonu tokom utakmice sa Minesota Timbervulvsima.
Evo kako je izgledala ta asistencija:
Nikola se zahvalio i nastavio sa pripremama za novu sezonu u kojoj će Nagetsi napasti šampionski prsten.
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