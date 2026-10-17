Nikola Jokić već dobio nagradu! NBA sezona nije ni počela, a Srbin...(VIDEO)

Novo priznanje za Nikolu Jokića.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

U pitanju je nagrada za najbolju asistenciju sezone, koju su izglasali navijači Nagetsa.

“Za koju asistenciju?”, pitao je Somborac kada je čuo šta je dobio.

U pitanju je fantastičan pas iza leđa sada već bivšem saigraču Pejtonu Votsonu tokom utakmice sa Minesota Timbervulvsima.

Evo kako je izgledala ta asistencija:

Thank YOU 🫵 https://t.co/97N31HaOem — Denver Nuggets (@nuggets) October 17, 2026

Nikola se zahvalio i nastavio sa pripremama za novu sezonu u kojoj će Nagetsi napasti šampionski prsten.