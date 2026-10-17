PEHAR OSTAJE U KRAGUJEVCU: Odbojkaši Radničkog u finalu Superkupa Srbije u Bečeju savladali Spartak sa 3:0
TROFEH ostaje u Kragujevcu. Odbojkaši Radničkog su, kao i prošle godine, osvojili Superkup Srbije pošto su u finalu u Bečeju savladali pobednika Kupa sa 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).
Šampion je nadigrao Subotičane u svim elementima. Šumadinci su izvanredno servirali, napadali, bili čvršći na bloku, sigurniji na prijemu. Igrači Spartaka su na početku svakog seta imali prednost od dva poena, ali su igrači Radničkog uvek brzo uspevali da nametnu svoj ritam i preokrenu svaki čin u svoju korist.
- Igrali smo hrabro i borbeno, ispoštovali dogovor iz svlačionice. Jako nam znači ova pobeda, nije mala stvar otvoriti sezonu osvajanjem prvog trofeja. Ovo nam daje vetar u leđa za prvenstvo i Kup Srnije – istakao je posle meča strateg Radničkog Nemanja Opačić.
RADNIČKI - SPARTAK SU 3:0
DVORANA: „Đorđe Predin Badža“. Gledalaca: 450. Sudije: Balandžić i Rogić.
RADNIČKI: Vukmirović, Ćirović 13, Gledić, Kostić 6 (4 asa), Lopar 5, Pavle Jovanović, Stašević (libero), Marković, Gajović 9, Ognjen Jovanović, Bojović 16, Maksimović 6, Hadžimehmedović, Živanović. Poeni – napad: 45, blok: 3, servis: 7, greške rivala: 20 (9 iz servisa).
SPARTAK: Zatezalo, Peić (libero), Milutinović 6, Cvitković, Cvetković 6, Mišković (libero), Bojić, Ivankov 19, Pavlović 3, Marodić, Blum 9, Gegić, Radosavljević 4, Hujzerović 1. Poeni – napad: 40, blok: 5, servis: 3, greške rivala: 14 (8 iz servisa).
Setovi: 25:21, 25:19, 25:22
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