VELIKO UPOZORENJE TRAMPA: Francuska gori, zatvorite granice pre nego što bude prekasno
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Francuska na udaru posledica imigracije i pozvao francuske vlasti da zatvore granice i preuzmu kontrolu nad situacijom, upozorivši da bi u suprotnom moglo da bude prekasno.
- Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg sveta, ljudi sa mržnjom u srcu, uništila je tu nekada veliku zemlju. Zatvorite granice i preuzmite kontrolu, pre nego što bude prekasno! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Širom Francuske u subotu je izbilo nasilje tokom najnovijeg talasa demonstracija protiv loših uslova u školama i visokih troškova života.
Francuska vlada je saopštila da je došlo do "eskalacije nasilja" procenjujući da je oko 550.000 ljudi izašlo na ulice francuskih gradova.
Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je da je u nemirima širom Francuske uhapšeno 1.200 demonstranata i povređeno oko 150 policajaca.
(Tanjug)
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