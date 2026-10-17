Šta li će Murinjo reći na ovo? VAR poništio spektakularan gol Betisa protiv Barselone (VIDEO)

Pričaće se o ovoj odluci glavnog arbitra.

AP Photo/Jose Breton

Betis je ostao bez izjednačenja protiv Barselone u završnici prvog poluvremena, pošto je pogodak Đovanija Lo Selsa poništen nakon intervencije VAR-a zbog igranja rukom u začetku akcije.

Umesto odlaska na odmor pri rezultatu 2:2, domaćin je nastavio utakmicu sa golom zaostatka, pošto je na semaforu ostalo 2:1 za katalonski tim.

Lo Selso je uputio perfektan volej, iz prve, i loptu poslao u rašlje sa oko 25 metara udaljenosti od gola.

🚨🚨| LO CELSO JUST SCORED A PUSKAS WORTHY GOLAZO!!!!!! WHAT A GAME https://t.co/tUZvludrfH — Kalshi FC (@KalshiFC) October 17, 2026

Ipak, VAR provera snimka je promenila odluku i pogodak je poništen. Sudije su uočile da je Kučo Ernandez tokom duela sa Đerarom Martinom igrao rukom, pre nego što je lopta stigla do strelca.

Glavni arbitar Rikardo de Burgos Bengoečea pozvan je da pogleda snimak pored terena, nakon čega je poništio pogodak. Barselona je tako sačuvala prednost, dok je Betis ostao bez prilike da se vrati u egal pre pauze.

🚨🚨| BREAKING: The goal has been disallowed for a handball! https://t.co/0ZqEoYJBhO — Kalshi FC (@KalshiFC) October 17, 2026

Odluka stiže u periodu kada je suđenje u španskom fudbalu ponovo u centru pažnje, a Žoze Murinjo je prethodnih nedelja često otvarao to pitanje. Trener Reala iznosio je primedbe na pojedine sudijske odluke, uključujući i one sa utakmica Barselone, pa bi i ova situacija mogla da dodatno podgreje raspravu.

Sve se događa uoči novog okršaja Barselone i Reala, zakazanog za 25. oktobar.

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