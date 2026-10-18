Najviši igrač sveta došao kod Lebrona! Filadelfija dovela "pojačanje"
Najviši NBA igrač na svetu igraće sa Lebron Džejmsom u timu u predstojećoj sezoni.
Tako Fol, najviši košarkaš NBA lige sa 229 centimetara, dobio je novu priliku u najjačoj ligi sveta, pošto je Filadelfija njegov ugovor pretvorila u dvosmerni. Siksersi su se odlučili na ovaj potez kako bi pojačali konkurenciju pod košem, nakon što je Ariel Hukporti doživeo tešku povredu Ahilove tetive.
Fol je prošlu sezonu nastupao za Ningbo Roketse. U Kini je na 38 utakmica prosečno je beležio 11,2 poena, šest skokova i 2,2 blokade, uz izuzetno visok procenat šuta iz igre od 80,1 odsto. A pre odlaska u Aziju, on je tokom tri NBA sezone (dve u Bostonu i jednu u Klivlendu) odigrao ukupno 37 utakmica, sa prosekom od 2,2 poena i 2,4 skoka.
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