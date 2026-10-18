DEMONSTRANT IZGUBIO ŽIVOT: Težak bilans demonstracija u Francuskoj (Foto, VIDEO)

Na jučerašnjim demonstracijama protiv skupog života u Francuskoj došlo je i do smrtnog slučaja.

Foto: Goran Čvorović

Na bulevaru Maženta u Parizu demonstrant je umro od srčanog udara. Istovremeno, povređene su desetine demonstranata. Sedamnaestogodišnjaku je policijska zaglušujuća granata, koju je pokušao da podigne, u Sent Etjenu otkinula desnu ruku. Povrede je zadobilo i oko 500 policajaca, žandarma i vatrogasaca.

Prema još nepotpunom bilansu, uhapšeno je preko 1.800 ljudi, od čega blizu 900 u Parizu. Prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova, na ulice je izašlo 550.000 demonstranata, dok su sindikati prebrojali 800.000.