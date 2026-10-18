Ekonomija

NOVAC ZA NAJBOLJE STUDENTE: Rok za prijavu je 16. novembar, a ovo još treba da znate

В. Н.

18. 10. 2026. u 14:47

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KOMISIJA za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima, a rok za prijavu je do 16. novembra.

НОВАЦ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ: Рок за пријаву је 16. новембар, а ово још треба да знате

Foto: Profimedia

Uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti:

- finansiraju iz budžeta Srbije,

- da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9,00 i više,
- da je student prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2026/2027. godine,
- da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja,
- da nije student prve godine studija.

Kako bi ostvario ovo pravo, student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini ili apsolventskom stažu na teret budžeta Republike Srbije.

Uz zahtev sa potrebnim podacima studenata, potrebna je očitana lična karta i broj dinarskog računa na koji će se izvršiti uplata nagrade, ime banke i vlasnika računa.

Dokumenta se predaju u Pisarnici Gradske uprave u Prokuplju, sa naznakom "Za komisiju za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u gradu Prokuplju".

Imena nagrađenih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave i na sajtu grada Prokuplja, koji je i objavio na svom sajtu uslove ovog konkursa.

(Direktno)

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