Fudbal

UŽIVO, ZVEZDA - MLADOST: Crveno-beli leče luganske rane na Marakani

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 13:24

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FK Crvena zvezda dočekaće Mladost iz Lučana, a prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

УЖИВО, ЗВЕЗДА - МЛАДОСТ: Црвено-бели лече луганске ране на Маракани

FOTO: FK Crvena zvezda

Zvezda - Mladost (početak od 16.00) 

UOČI MEČA 

Crvena zvezda će tri dana nakon poraza u Luganu na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Mladosti iz Lučana. 

Iako su na debiju u Ligi konferencija imali prednost, na kraju su poraženi 3:2, a pred meč sa Kopenhagenom na stadion Rajko Mitić dolazi Mladost. 


Lučanci su šestoplasirani na tabeli sa 17 bodova, dok Crvena zvezda zauzima prvo mesto sa 31 osvojenim bodom, sa 10 pobeda i jednim remijem. 

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