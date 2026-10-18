UŽIVO, ZVEZDA - MLADOST: Crveno-beli leče luganske rane na Marakani
FK Crvena zvezda dočekaće Mladost iz Lučana, a prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".
Zvezda - Mladost (početak od 16.00)
UOČI MEČA
Crvena zvezda će tri dana nakon poraza u Luganu na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Mladosti iz Lučana.
Iako su na debiju u Ligi konferencija imali prednost, na kraju su poraženi 3:2, a pred meč sa Kopenhagenom na stadion Rajko Mitić dolazi Mladost.
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