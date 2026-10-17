Duško Ivanović uručio otkaz igraču posle mesec dana - Zbog cigara!
Zenit se o ovom slučaju još uvek nije zvanično oglasio.
Malik Njuman završio je epizodu u Zenitu iz Sankt Peterburga nakon što, prema navodima iz Rusije, nije uspeo da odgovori na fizičke zahteve treninga koje postavlja Duško Ivanović.
Američki košarkaš stigao je iz Avtodora kao pojačanje, ali se saradnja sa klubom brzo završila.
Prema navodima ruskog portala „Mash on Sporte“, Njuman je izdržao samo jedan mesec, za koji je dobio platu od oko 40.000 evra, a zatim napustio Sankt Peterburg. Zenit se nije zvanično oglasio kako bi potvrdio ove informacije, pa okolnosti njegovog odlaska za sada nisu zvanično razjašnjene.
U izveštajima se navodi i da je Amerikanac pušač, što se dovodi u vezu sa njegovim navodnim problemima da izdrži naporne treninge, a Ivanović je poznat po visokim zahtevima i intenzivnom radu.
Njuman je tako, ukoliko se navodi pokažu tačnim, ostao bez angažmana u Zenitu i sada traži novi klub. U međuvremenu je u sastav ruskog tima stigao Markus Hauard, koji bi trebalo da popuni mesto u bekovskoj liniji.
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