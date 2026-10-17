Ibon Navaro: Zvezda bez trojice u Novom Mestu, Izundu ponovo u konkurenciji

Trener Crvene zvezde obratio se javnosti pred utakmicu ABA lige i tom prilikom otkrio kakav je zdravstveni bilten ekipe.

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Crvena zvezda će protiv Krke u Novom Mestu nastupiti bez Džonatana Motlija, Stefana Miljenovića i Semija Odželeja, dok će Ebuka Izundu biti na raspolaganju treneru za utakmicu četvrtog kola ABA lige, zakazanu za nedelju od 16 časova.

Motli i Miljenović nisu otputovali sa ekipom zbog povreda, dok je Odželej dobio predah nakon napornog ritma i duplog kola Evrolige. Crveno-bele tako očekuje još jedan izazov u zgusnutom rasporedu, u kojem je neophodno da raspodele snagu pred naredne obaveze.

Trener Crvene zvezde Ibon Navarro istakao je da ekipa mora da odgovori na zahteve utakmice uprkos problemima sa povredama i naporu iz prethodnih dana.

- U napornom smo ritmu, imali smo dve teške utakmice u Evroligi, ali imamo i dalje problema sa povredama. Međutim, imamo i obavezu da nastavimo sa pobedama, posebno nakon loše utakmice u ovom takmičenju na startu takmičenja. Želimo da odigramo dobar meč u Novom Mestu - rekao je Navarro.

Nikola Đurišić upozorio je da gostovanje Krki zahteva ozbiljan pristup od prvog minuta.

- U Novom Mestu nikada nikome nije bilo lako, ako se ne uđe na pravi način u utakmicu. U dobroj smo seriji, i želimo da nastavimo na pravi način u ovoj utakmici, jer se uz sve ovo što radimo, samopouzdanje podiže na prvom mestu dobrim igrama i pobedama - poručio je bek Zvezde.

Crveno-beli će se odmah po završetku duela vratiti u Beograd, gde ih čeka priprema za naredni veliki izazov. U četvrtak je na programu evroligaški okršaj sa Partizanom, pa će utakmica u Novom Mestu biti i prilika da ekipa održi ritam pred večiti derbi.

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