HAOS NA ULICAMA TIRANE: Policija ispalila gumene metke, povređen i direktor policije (VIDEO)

TOKOM petog dana studentskih protesta u Tirani u subotu došlo je do žestokih sukoba demonstranata i policije, a policijske snage su upotrebile suzavac, gumene metke i vodene topove u pokušaju da uspostave kontrolu nad situacijom.

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Demonstranti su bacali kamenice i druge čvrste predmete na policiju i zgradu Ministarstva prosvete, dok je policija intervenisala kako bi ih rasterala.

Prema saopštenju policije, u ranijim incidentima povređeno je osam policajaca, a pričinjena je materijalna šteta na zgradi ministarstva i saobraćajnoj signalizaciji.

U Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju medicinsku pomoć dobila je 21 osoba, među kojima je osam policajaca, 10 demonstranata i tri prolaznika.

Direktor policije Tirane Oliger Torba pojavio se u Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju sa zavijenom rukom, nakon što je povređen tokom protesta održanog danas u glavnom gradu Albanije, prenosi Euronews Albania.

Pripadnici specijalne jedinice RENEA bili su raspoređeni oko zgrade premijera, navodi Euronews Albania. Policija u Tirani saopštila je da je nakon incidenata u petak uhapšeno 10 osoba, dok su protiv još 22 osobe pokrenuti postupci.

Premijer Albanije Edi Rama obišao je lokacije na kojima je tokom protesta pričinjena šteta, uključujući oštećeni poslovni objekat.

On je poručio da će oštećenim preduzećima biti pružena pomoć i pozvao vlasnike da podnesu zahteve putem platforme na portalu e-Albania.

Rama je istakao da podržava pravo studenata i građana na protest, ali je upozorio da će osobe koje uništavaju imovinu i poslovne objekte snositi odgovornost.

Agencija za nadzor policije (AMP) saopštila je da prati postupanje policijskih službenika tokom protesta i da prikuplja i analizira snimke medija i materijale objavljene na društvenim mrežama, kako bi se utvrdile okolnosti eventualnih kršenja zakona i odgovornost za njih.

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