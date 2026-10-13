Penjaroja posle poraza Partizana: "Nismo imali šut, nismo iskoristili prilike, zaslužena pobeda Panatinakosa"

TRENER crno-belih dao je svoje utiske nakon poraza od Panatinaikosa (55:72) u petom kolu Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Španac je odmah pohvalio goste i rekao da su zasluženo slavili.

- Danas je jasno, Panata je zaslužila da pobedi. Srećan sam što se tim borio 40 minuta, imali smo grešaka, igrali smo solidnu odbranu, ali promašili smo mnogo prilika i šuteva - jasan je bio Penjaroja.

- Kada nemate dobar šut, teško je takmičiti se, danas je bilo tako, nastavljamo dalje sa borbom - dodao je španski stručnjak.

Partizan sada ima skor 3-2 u Evroligi i ne može mnogo da žali za ovim porazom jer već u četvrtak nastavlja seriju teških utakmica gostovanjem Fenerbačeu u Istanbulu od 19 časova i 45 minuta.

Što se tiče Panate, ona i dalje ima perfektan skor, izgleda moćno na terenu i videćemo do kada će ovaj niz pobeda trajati.

Sledeći protivnik čete Željka Obradovića je Hapoel kojeg će "zeleni" ugostiti u Atini u petak od 20 časova i 15 minuta.