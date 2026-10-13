Penjaroja posle poraza Partizana: "Nismo imali šut, nismo iskoristili prilike, zaslužena pobeda Panatinakosa"
TRENER crno-belih dao je svoje utiske nakon poraza od Panatinaikosa (55:72) u petom kolu Evrolige.
Španac je odmah pohvalio goste i rekao da su zasluženo slavili.
- Danas je jasno, Panata je zaslužila da pobedi. Srećan sam što se tim borio 40 minuta, imali smo grešaka, igrali smo solidnu odbranu, ali promašili smo mnogo prilika i šuteva - jasan je bio Penjaroja.
- Kada nemate dobar šut, teško je takmičiti se, danas je bilo tako, nastavljamo dalje sa borbom - dodao je španski stručnjak.
Partizan sada ima skor 3-2 u Evroligi i ne može mnogo da žali za ovim porazom jer već u četvrtak nastavlja seriju teških utakmica gostovanjem Fenerbačeu u Istanbulu od 19 časova i 45 minuta.
Što se tiče Panate, ona i dalje ima perfektan skor, izgleda moćno na terenu i videćemo do kada će ovaj niz pobeda trajati.
Sledeći protivnik čete Željka Obradovića je Hapoel kojeg će "zeleni" ugostiti u Atini u petak od 20 časova i 15 minuta.
Preporučujemo
Saša, što si tako skroman? "Do prvog mesta dolazim zbog Sinerovog odsustva"
13. 10. 2026. u 19:35
"Ovo nam je već treći trener": Dvejn Bejkon otkrio problem Dubaija
13. 10. 2026. u 19:18
Još jedan težak poraz! Srbija ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo
13. 10. 2026. u 19:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)