Real oslabljen dočekuje Partizan! Pedro Martinez poručuje: "Ono što Penjaroja radi je neverovatno"

Važna utakmica protiv odličnog rivala koji je u izvanrednoj formi, naglašava strateg "kraljevskog kluba".

Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real će protiv Partizana (četvrtak, 20.45) morati bez Gabrijela Deka, ali trener Pedro Martinez pred duel četvrtog kola Evrolige u Madridu ne želi da dozvoli da problemi i dosadašnji rezultati poremete njegovu ekipu.

Argentinac zbog povrede levog ramena neće biti u sastavu. Povredu je zadobio krajem avgusta tokom nastupa za reprezentaciju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Sanirao je u međuvremenu, nastupao na početku nove sezone, ali je obnovio povredu protiv Hapoela i već je u prethodnom kolu ACB lige protiv Obradoria bio van sastava.

Madridski tim u susret ulazi posle tri poraza i još čeka na prvi trijumf u Evroligi, dok Partizan ima maksimalan učinak nakon prva tri kola. Ipak, Martinez ne smatra da je trenutak za velike promene, već od svojih igrača traži da ostanu mirni i nastave da rade.

- Moramo da imamo strpljenja, smirenosti i istrajnosti, da radimo ono što radimo i da ne klonemo zato što smo izgubili utakmice. Ne možemo da mislimo da stvari moramo da radimo mnogo drugačije nego sada. Moramo bolje da radimo ono što već radimo i zato treniramo svakog dana.

Španski trener pritom nema zamerke na način na koji njegovi igrači rade tokom treninga, iako rezultati nisu ono čemu se klub nadao.

- Mentalitet ekipe je veoma dobar. Momci svakog dana treniraju sa entuzijazmom i trude se, ali nismo imali rezultate kakve bismo želeli, posebno u Evroligi. To izaziva malo više nemira, ali sviđa mi se mentalitet ekipe i igrača. Pozitivni su. Ne vidim da su naročito nervozni, vidim da su zabrinuti i svesni odgovornosti.

Martinez je svestan i reakcija sa tribina, ali smatra da rezultati ne smeju da utiču na ono što ekipa radi svakog dana.

- Rezultati su tu i ne treba da zatvaramo oči pred njima. Ali naš rad mora da bude nezavisan od rezultata. Moramo da budemo sposobni za samokritiku i da se trudimo da napredujemo.

Kada je u pitanju protivnik, trener Reala ima samo reči hvale za Partizan, koji u Madrid dolazi u potpuno drugačijoj situaciji. Posebno ističe čvrstinu crno-belih u odbrani i raznovrsnost u napadu.

- Važna utakmica protiv odličnog rivala koji je u izvanrednoj formi. Biće težak i zahtevan meč. To je ekipa koja se veoma dobro brani, sa ogromnom agresivnošću i igra veoma čvrsto. U napadu imaju centre koji igraju spolja, kao i spoljne igrače sa velikom sposobnošću da postižu poene.

Visoko mišljenje ima i o Đoanu Penjaroji, za koga smatra da je već pokazao kvalitet tokom rada u Partizanu.

- Veoma je dobar trener i ono što ove sezone radi u Partizanu je neverovatno. Već prošle godine je uradio ogroman posao kada je preuzeo ekipu u veoma delikatnoj situaciji.

Meč sa crno-belima biće ujedno i prvi ovosezonski evroligaški susret Reala pred domaćim navijačima.

- Znamo da kod kuće imamo podršku navijača, koja je veoma važna, ali pripremamo se na isti način i kod kuće i na strani. Ne mislimo da će kod kuće biti lakše, niti da će na strani biti nemoguće. Želimo da radimo najbolje što možemo iz dana u dan, da budemo koncentrisani, prevaziđemo poteškoće i iskoristimo trenutke u kojima naš talenat dolazi do izražaja - zaključio je Martinez.