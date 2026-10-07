Košarka

Navaro presekao: Evo ko sigurno neće igrati protiv Dubaija

У. Ћ.

07. 10. 2026. u 16:22

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Džonatan Motli nije jedini.

Наваро пресекао: Ево ко сигурно неће играти против Дубаија

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Stefan Miljenović neće biti u sastavu Crvene zvezde za gostovanje Dubaiju, a njegovo mesto među putnicima zauzeo je Nikola Đurišić, koji bi u četvrtak mogao da debituje u Evroligi.

Kako saznaje Meridian sport, Miljenović je ostao u Beogradu kako bi se što bolje pripremio za važan derbi ABA lige protiv Budućnosti, koji je na programu u subotu od 21.00.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ostaje da se vidi u kakvom će sastavu Zvezda izaći na parket, pošto je sa ekipom otputovao i Ognjen Dobrić, koji ima manjih problema. Očekuje se i da prve minute dobije Dejan Davidovac, dok bi priliku mogao da dobije i letošnje pojačanje Patrik Boldvin. Džonatan Motli je povređen i on takođe nije otputovao u Dubai.

Crvenu zvezdu u četvrtak od 18.00 očekuje duel četvrtog kola Evrolige sa Dubaijem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a beogradski tim je u dosadašnja tri meča zabeležio jednu pobedu i dva poraza, uz trijumf nad Anadolu Efesom nakon neuspeha protiv Žalgirisa i Hapoela.

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