Novi udar na Mančester siti: Pod poreskom istragom još od 2018, a niko ne zna epilog
Postupak Poreske uprave nikada nije zvanično zatvoren.
Engleska Poreska uprava pokrenula je istragu o finansijskim aferama Mančester Sitija još 2018. godine, ali od tad nije preduzela konkretne zakonske mere protiv tog fudbalskog kluba, objavio je danas Fajnenšel tajms (FT).
Kako navodi FT, istraga o tome da li je klub plaćao manje poreza nego što bi trebalo počela je pošto su procureli interni imejlovi.
"Britanska poreska uprava je još 2018. godine pokrenula istragu protiv fudbalskog kluba Mančester Siti zbog sumnjivih i kompleksnih poreskih aranžmana", ističe se u tekstu.
Ova objava dolazi u trenutku pošto je nezavisna komisija Premijer lige nedavno proglasila Mančester Siti krivim po 114 od 115 tačaka optužnice za kršenje finansijskih pravila i preti mu kazna oduzimanja trofeja i bodova.
Prema pisanju FT, poreska uprava je te 2018. godine istragu pokrenula pošto su u nemačkom magazinu "Špigl" (Der Spiegel) procureli interni klupski imejlovi.
Postupak Poreske uprave nikada nije zvanično zatvoren, ali do sad nije preduzela nikakve konkretne zakonske mere protiv kluba.
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