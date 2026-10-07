"Igrao sam u mnogo ekipa, ali nigde nije kao ovde!" Bandža Si o Partizanu

Košarkaš Partizana, Bandža Si, ne krije oduševenje što je po drugi put u karijeri obukao crno-beli dres.

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- Osećam se zaista dobro. Lepo je vratiti se i ponovo igrati takmičarske utakmice. Za sada smo u sjajnom pobedničkom nizu u Evroligi i definitivno je ogromna privilegija ponovo biti ovde. Uvek sam voleo da igram za ovaj klub, tako da je sve ovo prelep osećaj. Došao sam na pripreme samo sa željom da ostanem u formi i treniram na visokom nivou dok se ne pojavi neka prilika. Ispostavilo se da se šansa otvorila baš u Partizanu, što je zaista sjajno - poručio je Si u razgovoru za Meridian sport.

Govoreći o svlačionici i atmosferi u timu, Si ističe da se duh kluba uopšte nije promenio uprkos protoku vremena.

- Ovo je odlična grupa momaka i hemija unutar ekipe je fantastična. Potpuno isto iskustvo doživeo sam i pre sedam godina. Teško je to opisati nekome sa strane, ali igrao sam za mnogo ekipa tokom karijere i nigde nije kao u Partizanu. Ta posebna hemija postojala je od samog početka. Atmosphere je odlična, momci izuzetno vredno rade i po tom pitanju se ništa nije promenilo.

pod čijom komandom Partizan ruši rivale na startu sezone.

- Penjaroja ima ogromno iskustvo i dokazani je pobednik. Osvojio je trofeje za koje svi dobro znamo. Naše je samo da u potpunosti sprovedemo u delo sve ono što traži od nas na parketu i to bi trebalo da nastavi da donosi rezultate. Za sada sve ide veoma dobro.

Nedavni susret protiv Mege vratio ga je na parket dvorane “Pionir”, ali zbog kazne Partizana meč je odigran pred praznim tribinama, što je ostavilo opor utisak na Francuza koji jedva čeka pravi susret sa “grobarima” u Areni.

- Voleo bih da je dvorana bila puna. Uvek je sjajan osećaj vratiti se u Pionir, dolazio sam tu nekoliko puta i posle odlaska iz Partizana. Jedva čekam priliku da odigram utakmicu pred punim tribinama. Navijači su me već pozdravili u Parizu i Minhenu, a susret u Areni biće neverovatan. Siguran sam da nas čeka fantastična atmosfera i uzbudljiva utakmica, ali pre toga moramo da se usredsredimo na predstojeće mečeve, da se odmorimo, oporavimo i pripremimo.