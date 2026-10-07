Partizan dobio pojačanje za nastavak sezone: Siguran sam da dolazi naše vreme!

Slovenac srećan zbog povratka na teren.

FOTO: FK Partizan

Težak period je iza Marija Jurčevića (31), koji je zbog povrede i operacije Ahilove tetive pauzirao tačno godinu dana, ali sada je fudbaler Partizana napokon spreman da pomogne ekipi.

Upravo je njegova pozicija levog beka bila najkritičnija za crno-bele u prethodnom periodu, jer nisu uspeli da nađu adekvatnu zamenu. Smenjivali su se Vukašin Đurđević, Mateja Milovanović, Stefan Petrović i Samson Nvulu, a trener Saša Ilić konačno će na raspolaganju imati i iskusnog defanzivca.

Poslednji takmičarski meč Slovenac je odigrao 4. oktobra 2025. protiv Vojvodine u Humskoj, a za vikend će najverovatnije biti u protokolu protiv Novog Pazara.

- Sjajan je osećaj vratitit se na teren posle jako duge pauze i drago mi je što ću sada moći da pomognem Partizanu u takmičarskim utakmicama. Operisao sam Ahilovu tetivu, prošao kroz težak period, jer to je jedna od najkomplikovanijih povreda u sportu i oporavak je specifičan. Sve to je sada iza mene, spreman sam da pružim maksimum na terenu - rekao je Jurčević tokom otvaranja terena "Andrija Delibašić" u Sportskom centru "Zemunelo".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Situacija na tabeli nije nimalo prijatna za crno-bele, koji trenutno zauzimaju 11. mesto na tabeli, sa samo osam osvojenih bodova. Tronedeljna reprezentativna pauza iskorišćena je za podizanje forme, pa se navijači nadaju da će ekipa napokon da uđe u seriju pobeda.

- Smatram da imamo kvalitetniji tim nego prošle sezone. Stigao je veliki broj novih igrača tokom leta, pa se i kockice polako slažu, jer je i stručni štab kratko tu. Za svaki proces treba strpljenja i vremena, a verujem da naše tek dolazi i da ćemo sezonu završiti visoko plasirani na tabeli. Saša Ilić je živa legenda Partizana i svima treba da nam bude velika čast i privilegija što imamo priliku da sarađujemo s njim - poručio je Jurčević.