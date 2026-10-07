Jasna poruka kapitena Partizana: Nama je od sada svaki meč kao finale (VIDEO)

Mladi as crno-belih se motivisan vratio iz državnog tima.

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Pred fudbalerima Partizana je ozbiljan zadatak i izazov u nastavku jesenjeg dela sezone - da se do odlaska na zimsku pauzu što više popravi plasman na tabeli. "Parni valjak" trenutno zauzima 11. poziciju u Superligi, u zoni je plej-ina sa samo osam osvojenih bodova, a prethodne tri nedelje tokom reprezentativne pauze iskorišćene su za naporan rad i podizanje forme.

Dok je jedan deo igrača ostao u Beogradu da radi, kapiten Nikola Simić (19) bio je sa seniorskom selekcijom Srbije, koja je odigrala i izgubila sva četiri meča u Ligi nacija. Ipak, za mladog štopera je najjači utisak što je dobio priliku da debituje, jer mu je selektor Veljko Paunović dao šansu protiv Grčke na "Marakani".

- Za to su zaslužne partije u dresu Partizana i nadam se da ću tako nastaviti. Velika je čast biti deo nacionalnog tima, to je motiv više za dokazivanjem. Nisu nas ispratili dobri rezultati, ali priliku je dobio veliki broj igrača i mislim da je napredak očigledan. Siguran sam da će ekipa da napreduje i raste, pa da u bliskoj budućnosti krenemo sa pobedama - podvukao je Simić.

Talentovani defanzivac se potom osvrnuo na nastavak sezone u Superligi, a prokomentarisao je i novootvoreni teren "Andrija Delibašić" u Sportskom centru "Zemunelo".

- Nama je sad svaka utakmica u domaćem prvenstvu kao finale. Nadam se da ćemo konačno ući u seriju pobeda posle ove pauze. Svi verujemo u to, kako igrači, tako i stručni štab. Vreme je da se stvari malo okrenu na našu stranu - poručio je Simić, pa dodao:

- Sjajan je novi stadion i odlični su uslovi za rad. Srećan sam što će, pre svega, deca u Omladinskoj školi i Teleoptiku imati vrhunski teren, što će im sigurno pomoći da još bolje rade i napreduju.