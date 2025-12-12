KOŠARKAŠKI TALENTI STIŽU U BEOGRAD: Crvena zvezda domaćin turnira Evrolige za mlade

CRVENA zvezda već godinama organizuje kvalifikacioni košarkaški turnir za juniorsku Evroligu. Tako će biti i ove sezone.

FOTO: KK Crvena zvezda

Naime, kako prenosi "Meridian sport", Beograd će mlade igrače dočekati od 20. do 22. marta.

Pored glavnog grada Srbije igraće se još tri turnira. Sve će početi u Ulmu (6-8. februara), preko Abu Dabija (27. februar – 1. mart) i Bolonje (13-15. mart).

Crvena zvezda će biti domaćin u Beogradu, a utakmice će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

