SRPSKA POSLA! Kad ga je Nikola Jokić ugledao... (VIDEO)
LEGENDE srpske košarke se srele u Americi!
Naime, okršaj Sakramenta i Denvera uživo je pratio nekadašnji generalni menadžer Kingsa, proslavljeni srpski košarkaš Vlade Divac.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak srdačnog pozdrava Divca i Jokića pred start utakmice.
Vlade je zagrlio Nikolu, a onda su malo i proćaskali na parketu. U jednom trenutku Divac je zamolio Jokića da mu pokaže čuvene ožiljke na ruci.
Što se tiče rezultata. Denver je ubedljivo slavio na ovom meču - 136:105, a Nikola Jokić utakmicu je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.
