SRPSKA POSLA! Kad ga je Nikola Jokić ugledao... (VIDEO)

12. 12. 2025. u 07:52

LEGENDE srpske košarke se srele u Americi!

Foto: Printskrin

Naime, okršaj Sakramenta i Denvera uživo je pratio nekadašnji generalni menadžer Kingsa, proslavljeni srpski košarkaš Vlade Divac.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak srdačnog pozdrava Divca i Jokića pred start utakmice.

Vlade je zagrlio Nikolu, a onda su malo i proćaskali na parketu. U jednom trenutku Divac je zamolio Jokića da mu pokaže čuvene ožiljke na ruci.

Što se tiče rezultata. Denver je ubedljivo slavio na ovom meču - 136:105, a Nikola Jokić utakmicu je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.

