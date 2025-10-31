AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!

DOK NIKOLA Jokić piše istoriju NBA lige, vezao je četiri tripl-dabla u isto toliko odigranih mečeva, ali to sve nije dovoljno da bude prvi kandidat za MVP nagradu.

Međutim, i pored svih oborenih rekorda i istorijskih dostignuća, srpski as nije među glavnim favoritima za MVP nagradu, već trenutno zauzima četvrto mesto na listi.

Prema statističkim podacima sajta "Basketball Reference", koji rangira igrače na osnovu pobeda i poraza timova, tripl-dablova, poena iz igre, šuta za dva i tri poena, slobodnih bacanja i drugih detaljnih statistika, Nikola Jokić je trenutno iza Viktora Vembanjame, koji je na prvom mestu, grčkog reprezentativca Janisa Adetokumba na drugom i Tajrisa Maksija koji ga nadmašuje za jednu poziciju.

Vembanjama lider

Lidersku poziciju na tabeli zauzima Viktor Vembanjama, košarkaš San Antonio Sparsa, tima koji je od početka sezone upisao pet pobeda u isto toliko odigranih utakmica.

Francuski reprezentativac protiv Dalasa na premijeri upisao je čak 40 poena, petnaest skokova i jednu asistenciju, dok je u trijumfu nad Nju Orleansom zabeležio 29 poena, 11 skokova i dve asistencije. Sličan učinak ponovio je i protiv Bruklina - 31 poen, 14 asistencija, četiri skoka, dok je na susretu sa Torontom zabeležio 24 poena i 15 skokova, odnosno u okršaju sa Majamijem 27 poena i 18 skokova.

Vicešampionsku pozciju drži grčki košarkaš Janis Adetokumbo. Krilni centar Milvoki Baksa propustio je poslednji susret sa Golden Stejtom (120:110) zbog povrede kolena, ali je zato na prethodna četiri meča zabeležio čak 145 poena. Nekadašnji igrač Filatlitikosa Vašingtonu je na premijeri dao 37 poena, 14 skokova i pet asistencija, dok je u trijumfu nad Torontom upisao 31 poen, 20 skokova i sedam asistencija.

Adetokumbo je u porazu od Klivlenda (118:113) odigrao najbolju partiju ove sezone, pošto je bio nadomak tripl-dabla i postigao 40 poena, 4 skokova i devet asistencija. Na poslednje odigranom meču protiv Milvokija, upisao je 37 poena, uz osam skokova i sedam asistencija.

Kao treći, i poslednji koji je ispred Nikole Jokića, našao se igrač Filadelfije - Tajris Maksi. Momak rodom iz Dalasa vodio je ekipu do pobede u sve četiri utakmice u dosadašnjem toku sezone.

Mladi plejmejker protiv Orlanda upisao je čak 43 poena, dok je na susretu sa Bostonom upisao tri poena manje. Protiv Vašingona Tajris je zabeležio 39 poena, tri skoka i deset asistencija, dok je u okršaju sa Šarlotom postigao 28 poena, šest skokova i devet asistencija.

Poredak aktuelne MVP trke:



1. Viktor Vembanjama (San Antonio Sparsi)

2. Janis Adetokumbo (Milvoki)

3. Tajris Maksi (Filadelfija)

4. Nikola Jokić (Denver Nagetsi)

5. Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma)

