Erling Haland prolazi kroz jedan od najtežih perioda od dolaska u Mančester siti. Norveški napadač ne krije nezadovoljstvo rezultatima ekipe, a sve slabije partije engleskog kluba otvorile su i pitanje njegove budućnosti na „Etihadu“.

Foto: MatchDay Images Limited / Alamy / Profimedia

Siti nikako ne uspeva da pronađe pravi ritam. Na poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima ostvario je samo dve pobede, pri čemu je do jedne stigao tek posle boljeg izvođenja jedanaesteraca u Liga kupu. Ni individualni učinak najboljeg napadača više nije na prepoznatljivom nivou, pošto je Haland na poslednjih pet utakmica za klub postigao samo jedan gol.

Norvežanin nije krio frustraciju nakon remija 2:2 protiv Napolija u Ligi šampiona, priznajući da ni sam ne može da identifikuje glavni problem u igri ekipe.

– Nemam pojma šta nam nedostaje. U poslednjih nekoliko utakmica osećalo se da nešto ne funkcioniše kako treba – poručio je Haland.

Kapiten Sitija svestan je da niz slabih rezultata utiče na atmosferu u svlačionici i da igrači, kada pobede izostanu, počinju da preispituju sopstvenu igru i odluke.

– Kada pobeđujete, sve je jednostavno i znate šta treba da radite. Kada ne pobeđujete, počinjete sve da preispitujete. Imamo mnogo kvaliteta i moramo da izvučemo maksimum iz svakog igrača – istakao je norveški golgeter.

Samo 14 dodira sa loptom protiv Napolija

Posebnu pažnju izazvao je podatak da je Haland tokom duela sa Napolijem imao svega 14 dodira sa loptom, najmanje među svim fudbalerima koji su utakmicu počeli u startnoj postavi.

Iako je nosio kapitensku traku, nije uspeo da se upiše u strelce, a njegova mala uključenost u igru otvorila je pitanje koliko Siti uspeva da ga snabdeva kvalitetnim loptama i dovodi u pozicije iz kojih je najopasniji.

Ukupna statistika ipak pokazuje da Norvežanin nije izgubio golgeterski instinkt. Za klub i reprezentaciju postigao je 20 golova na 22 utakmice u dosadašnjem delu sezone.

U Premijer ligi ima devet pogodaka na 11 nastupa, ali je posebno zabrinjavajuće što je svih devet postigao tokom prvih osam kola. Na poslednja tri prvenstvena susreta ostao je bez gola.

Budućnost na „Etihadu“ pod znakom pitanja?

Pored rezultatske i golgeterske krize, sve više pažnje privlače i spekulacije o Halandovoj budućnosti u Mančester sitiju. Prema navodima BBC-ja, postoji mogućnost da norveški napadač narednog leta razmotri odlazak iz engleskog kluba.

Neizvesnost oko budućnosti Sitija dodatno je povezana sa postupkom koji se vodi povodom optužbi za finansijske prekršaje u Premijer ligi, mada za sada nema potvrde da je upravo to razlog zbog kojeg bi Haland mogao da napusti klub.

Sam fudbaler, međutim, poručuje da mu je trenutno najvažnije da Siti ponovo počne da pobeđuje.

– Sa kapitenskom trakom ili bez nje osećam ogromnu odgovornost. Želim da pružam dobre partije i pobeđujem sa Mančester sitijem. Trenutno to ne uspevamo i zato boli. Moramo da ostanemo pozitivni i pokušamo da budemo bolji – zaključio je Haland.

Brojke i dalje potvrđuju da je reč o jednom od najproduktivnijih napadača današnjice, ali problemi u igri Sitija i njegova slabija golgeterska serija predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost. Naredni period pokazaće da li je u pitanju samo prolazna kriza čitave ekipe ili početak mnogo većih promena na „Etihadu“.