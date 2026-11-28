UKRAJINCI UNIŠTILI RUSKI NAJSAVREMENIJI SISTEM PVO "BUK-M3": Neprijatno iznenađenje za Ruse u Lugansku
UKRAJINSKE snage su 26. novembra i tokom noći između 26. i 27. novembra izvele napade na najsavremeniji ruski raketni sistem protivvazdušne odbrane „Buk-M3“, komandna mesta za upravljanje bespilotnim letelicama i vojna skladišta na privremeno okupiranim ukrajinskim teritorijama.
O tome je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine izvestio u objavi na Fejsbuku, prenosi „Ukrinform“.
- Raketni sistem PVO ‘Buk-M3’, najsavremenija verzija sistema ‘Buk’, pogođen je u blizini naselja Kurošani u Zaporoškoj oblasti. Neprijatelj koristi ovaj sistem za zaštitu svojih snaga na jugu. Sada postoji još jedna praznina u tom sistemu protivvazdušne odbrane - navodi se u saopštenju.
Na meti napada našli su se i komandno mesto ruske jedinice u blizini naselja Talovo u Luganskoj oblasti, kao i komandno mesto za upravljanje bespilotnim letelicama u blizini Selidova u Donjeckoj oblasti. Sa te lokacije ruske snage su usmeravale dronove ka ukrajinskim položajima.
Napadnuta su i skladišta ruske vojne logistike. Pogođeno je skladište goriva i maziva u blizini Gribuvahe u Luganskoj oblasti, dok je nakon napada izbio požar u logističkom skladištu u Lugansku. Obim pričinjene štete se utvrđuje.
Kako je ranije preneo „Ukrinform“, ukrajinske odbrambene snage uništile su skriveno skladište nafte ruske vojske u okviru operacije „Pakao-3“.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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